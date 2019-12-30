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Салат с креветками и кукурузой: простой рецепт для праздничного стола

Интересный вариант угощения для вашего праздника

понедельник, 30 декабря 2019, 07:00
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Хотите побаловать ваших гостей каким-то деликатесом, но у вас нет времени или желания долго заниматься готовкой? Мы нашли для вас оригинальный рецепт салата, который может посоревноваться с настоящими шедеврами кулинарии. И который при этом очень просто приготовить.

Итак, для приготовления салата с креветками вам понадобятся следующие ингредиенты: кукуруза консервированная (200 г), креветки вареные (250 г), куриные яйца (3 шт.), огурец свежий (1 шт.), майонез (2 ст. л.).

Шаг 1: Креветки нужно отварить в подсоленной воде, затем слить всю воду и дать им хорошенько остыть. Далее креветки нужно почистить и сложить в емкость для салата.

Шаг 2: Яйца также надо отварить, затем опустить под холодную воду. Когда они полностью остынут, их нужно очистить от скорлупы и нарезать на маленькие кубики. Добавить яйца к креветкам.

Шаг 3: Огурцы также почистить и нарезать мелкими кубиками, добавить их к остальным ингредиентам. Всыпать туда же консервированную кукурузу.

Шаг 4: Теперь салат нужно заправить майонезом и хорошенько перемешать, чтобы все продукты распределились равномерно.

Шаг 5: Чтобы подача блюда была более элегантной, можно разложить салат в небольшие стаканчики или корзинки, сверху украсить порции целыми креветками и дольками лимона. Также можно посыпать угощение мелко нарезанной зеленью.

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