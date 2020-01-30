Готовим дома традиционный мисо-суп: пошаговый рецепт и секреты восточной кухни

Мисо-суп - традиционное блюдо многих восточных стран. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить это оригинальное угощение своими руками. Для этого вам понадобятся самые простые продукты и пошаговый рецепт, который мы подробно расписали по пунктам.

Итак, для приготовления мисо-супа вам нужны следующие ингредиенты: рыбный бульон (1.5 л), сыр Тофу (можно заменить любым несоленым мягким сыром), мисо-паста (продается практически во всех супермаркетах, 3 ст. л.), водоросли Нори (2 листа), морская капуста сушеная (10 г), соевый соус (15 г), семена кунжута (10 г), зеленый лук (1 пучок).

Шаг 1: Водоросли и морскую капусту нужно нарезать на небольшие кусочки.

Шаг 2: Нарезать сыр небольшими кубиками.

Шаг 3: Рыбный бульон довести до кипения, затем добавить в него мисо-пасту и хорошо перемешать, пока паста не растворится полностью.

Шаг 4: Теперь нужно добавить в будущий суп морскую капусту, перемешать и варить еще 2 минуты на небольшом огне.

Шаг 5: Затем следует положить в суп водоросли Нори, добавить кунжут и соевый соус. Через минуту кастрюлю нужно снять с плиты.

Шаг 6: Перед подачей в каждую порцию мисо-супа нужно положить несколько кубиков сыра. Также блюдо можно посыпать мелко нарезанным зеленым луком, это добавит немного пикантности.

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