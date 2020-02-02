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Готовим дома ароматные кексы на сметане: пошаговый рецепт и советы

Как своими руками сделать вкусный и нежный десерт

воскресенье, 2 февраля 2020, 07:53
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Ароматные кексы к чаю - отличное угощение на любой случай. А самое приятное, что этот десерт можно приготовить достаточно просто из самых обычных продуктов. В этом материале мы поделимся с вами простым рецептом кексов на сметане, с которым справится любой желающий.

Итак, для приготовления кексов вам понадобятся следующие ингредиенты: сметана (250 г), яйца (3 шт.), сахар (200 г), ванилин (по вкусу), мука (300 г), разрыхлитель (1 ч. л.), изюм (по желанию, 100 г).

Шаг 1: Дня начала нужно смешать сметану, яйца, сахар и ванилин.

Шаг 2: Затем смешать муку и разрыхлитель и аккуратно добавить эту смесь к предыдущим продуктам.

Шаг 3: Все ингредиенты нужно тщательно перемешать. По консистенции тесто должно быть как густая сметана. Затем следует добавить изюм.

Шаг 4: Налить тесто в формочки. Наливать смесь нужно примерно на половину емкости. Если формочки многоразовые, предварительно смазать их растительным маслом и немного присыпать мукой.

Шаг 5: Выпекать кексы 20 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 6: Готовые кексы можно украсить сахарной пудрой или тертым шоколадом. И сразу же подавать к столу.

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