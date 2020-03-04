Бренд Puma угодил в скандал: на его новых кроссовках рассмотрели лицо Гитлера, но разве это не Гоголь?

В новых кроссовках Puma вдруг разглядели портрет Адольфа Гитлера. А именно его челку и фирменные усы. Компанию тут же обвинили в нацизме, но, похоже поспешили с выводами. Давайте-ка присмотримся. Разве это не Николай Гоголь? Нет-нет, погодите! Да это же Амаяк Арутюнович Акопян!

Ну если серьезно, то при просмотре модели Storm Adrenaline сверху вниз, пользователям сети действительно привиделся Адольф Гитлер. Черные линии на верхней стороне каждой из полупар приняли за косую челку и короткие усы.

Немецкий бренд тут же обвинили в нацизме. Конечно же, вспомнили и тот факт, что основатель торговой марки Рудольф Дасслер и его брат Адольф поддержали в свое время нацистский режим. Национал-социалисты старательно вкладывались в спорт, и их сторонники нуждались в больших партиях соответствующей обуви. Так братья Дасслеры стали одной из богатейших семей в Германии.

Представители бренда шумиху в сети не комментируют. Зато тему охотно подхватили блогеры, любители шуток и мемов. На кроссовках "видят" Николая Гоголя, Эдгара По, Чарли Чаплина и других.

Ранее в США в продажу поступили "кроссовки Иисуса" со святой водой в подошве. Их цена впечатлит вас больше дизайна.

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