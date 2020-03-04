RU  UA

Лайм

Бренд Puma угодил в скандал: на его новых кроссовках рассмотрели лицо Гитлера, но разве это не Гоголь?

Немецкий бренд тут же обвинили в нацизме

среда, 4 марта 2020, 13:37
читати статтю українською

В новых кроссовках Puma вдруг разглядели портрет Адольфа Гитлера. А именно его челку и фирменные усы. Компанию тут же обвинили в нацизме, но, похоже поспешили с выводами. Давайте-ка присмотримся. Разве это не Николай Гоголь? Нет-нет, погодите! Да это же Амаяк Арутюнович Акопян!

Ну если серьезно, то при просмотре модели Storm Adrenaline сверху вниз, пользователям сети действительно привиделся Адольф Гитлер. Черные линии на верхней стороне каждой из полупар приняли за косую челку и короткие усы.

Немецкий бренд тут же обвинили в нацизме. Конечно же, вспомнили и тот факт, что основатель торговой марки Рудольф Дасслер и его брат Адольф поддержали в свое время нацистский режим. Национал-социалисты старательно вкладывались в спорт, и их сторонники нуждались в больших партиях соответствующей обуви. Так братья Дасслеры стали одной из богатейших семей в Германии.

Представители бренда шумиху в сети не комментируют. Зато тему охотно подхватили блогеры, любители шуток и мемов. На кроссовках "видят" Николая Гоголя, Эдгара По, Чарли Чаплина и других.

  • Ранее в США в продажу поступили "кроссовки Иисуса" со святой водой в подошве. Их цена впечатлит вас больше дизайна.
  • Читайте также на theLime, как рэпер Канье Уэст выпустил новую линейку обуви, но в сети сказали, что такой "дичи" еще не видели. "Эльфийские пинетки" музыканта-дизайнера стали мемом.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: Адольф Гитлер

Поделиться

Читайте также

Чем приятно удивить бабушку 8 марта: 5 оригинальных подарков для любого возраста

Что подарить бабушке на весенний праздник

В Индии фото дочери Трампа превратили в мем - она не обиделась и выдала достойный ответ

Смешные мемы 2020 - в Индии активно фотошопят фото Иванки Трамп на фоне Тадж-Махала. Дочь Трампа поддержала шутников в Twitter

Художник надел огромную маску на самое высокое здание Ирана - пока это лучший ролик о коронавирусе

Видео художника - символ борьбы человечества с распространяющейся болезнью

Интервью

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: