RU  UA

Лайм

ФБР запустило рекламу с фотографией Владимира Высоцкого - сын артиста идею не оценил

Русскоязычная реклама призывает к сотрудничеству со спецслужбами США

пятница, 6 марта 2020, 14:34
читати статтю українською

Федеральное бюро расследований США запустило на просторах Фейсбук русскоязычную рекламу с целью привлечь к сотрудничеству информаторов. Лицом рекламного поста стал поэт, актер Владимир Высоцкий. А если точнее, его персонаж из фильма "Место встречи изменить нельзя" Глеб Жеглов.

"Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам", - указали авторы поста. А ниже добавили: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".

Такой креатив не оценил сын артиста Никита Высоцкий. Более того, как отметил он в беседе с РИА "Новости", ситуация кажется ему вполне подходящей для составления судебного иска.

"Это глупо <...> Это неправильно с правовой точки зрения. Еще и с этической точки зрения это более, чем странно, потому что Высоцкий не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству", - отметил Высоцкий-младший. В идее рекламодателей ФБР он не видит ничего скверного, но считает ее "бестактной".

Никита ВысоцкийФото: tass.ru

Примечательно, что это не первая подобная реклама ФБР в сети. Ранее похожие посты уже призывали пользователей к сотрудничеству с американскими спецслужбами и запомнились блогерам массой орфографических ошибок.

  • Ранее стало известно, что Арнольд Шварценеггер судится с российским производителем роботов - лицо и голос актера стали использовать для рекламы бренда.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Готовим домашнюю уху с овощами: подробный рецепт и советы

Как быстро и легко приготовить знаменитое рыбное блюдо

Всю жизнь хотела синюю кожу: художница решила покрыть все свое тело татуировкой (фото)

Художница красит кожу в синий чтобы избавиться от агорафобии и чувствовать себя собой - фото

Лучшие идеи и приколы к 8 марта: как поздравить друзей креативно и с юмором

Необычные варианта празднования весеннего дня

Интервью

TVORCHI

Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: