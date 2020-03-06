ФБР запустило рекламу с фотографией Владимира Высоцкого - сын артиста идею не оценил

Федеральное бюро расследований США запустило на просторах Фейсбук русскоязычную рекламу с целью привлечь к сотрудничеству информаторов. Лицом рекламного поста стал поэт, актер Владимир Высоцкий. А если точнее, его персонаж из фильма "Место встречи изменить нельзя" Глеб Жеглов.

"Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам", - указали авторы поста. А ниже добавили: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".

Такой креатив не оценил сын артиста Никита Высоцкий. Более того, как отметил он в беседе с РИА "Новости", ситуация кажется ему вполне подходящей для составления судебного иска.

"Это глупо <...> Это неправильно с правовой точки зрения. Еще и с этической точки зрения это более, чем странно, потому что Высоцкий не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству", - отметил Высоцкий-младший. В идее рекламодателей ФБР он не видит ничего скверного, но считает ее "бестактной".

Никита ВысоцкийФото: tass.ru

Примечательно, что это не первая подобная реклама ФБР в сети. Ранее похожие посты уже призывали пользователей к сотрудничеству с американскими спецслужбами и запомнились блогерам массой орфографических ошибок.

Ранее стало известно, что Арнольд Шварценеггер судится с российским производителем роботов - лицо и голос актера стали использовать для рекламы бренда.

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