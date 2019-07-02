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Прилетайте: Лобода позвала своих украинских фанатов в Россию

вторник, 2 июля 2019, 20:50
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Скандальная украинская певица Светлана Лобода, сестра которой недавно вышла замуж, удивила фанов. Артистка попросила своих поклонников приехать в РФ.

На своей страничке Светлана опубликовала свежее видео, которым анонсировала концерт в российском Нижнем Новгороде. Под публикацией некоторые украинские фанаты огорчились, что не смогут посмотреть это шоу из-за того, что оно ройдет в России. На что сама Лобода лично ответила в комментариях: "Прилетайте".

Напомним также, что ранее Светлана опубликовала видео, где засветила обнаженную грудь. Соответствующий ролик артистка обнародовала на своей странице в Instagram. В кадре знаменитость предстает в черном костюме известного бренда, под который не надела бюстгальтер. Лобода уверенно дефилирует по бутику, жакет распахнут, частично обнажив ее грудь. "Тебе нравится?", - загадочно подписала ролик звезда.

  • Ранее Светлана Лобода сходила в гости к российской звездной паре - Алле Пугачевой и Максиму Галкину. Певица появилась в замке артистов в компании своего продюсера Нателлы Крапивиной и старшей дочери Евы.
  • Также смотрите новый провокационный клип Светланы Лободы на песню "Пуля-дура".

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