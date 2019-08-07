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Белла Хадид и The Weeknd снова расстались - вот почему пара продержалась лишь год

По сообщениям западных СМИ, красивая история любви подошла к концу

среда, 7 августа 2019, 12:55
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Одна из самых популярных моделей американка Белла Хадид снова свободна. 22-летняя красавица разорвала отношения с 29-летним музыкантом The Weeknd (настоящее имя - Абель Тесфайе), с которым воссоединилась год назад.

Как сообщает издание E!News, причина расставания пары банальна - работа. Белла и Абель из-за своих плотных графиков и расстояния не находили времени, чтобы побыть вместе. Разные ритмы жизни, а также постоянные командировки отдалили их друг от друга, и они приняли решение разойтись.

"Они сейчас в разных местах - и физически, и духовно. Белла готовится к неделям моды, а Абель занят своей музыкой и предстоящим актерским дебютом", - рассказал инсайдер.

Напомним, что Белла и Абель начали встречаться в 2015 году. Спустя год влюбленные расстались. После этого The Weeknd закрутил роман с Селеной Гомес, который продлился 10 месяцев. Белла в то время не была замечена в отношениях. Летом 2018-го Хадид и Тесфайе вновь возобновили свои отношения, но сохранить чувства им так и не удалось.

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