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Делаю это не впервые: испортившая афишу Поляковой пенсионерка объяснила свой поступок

Женщина является ярой противницей "вульгарно-срамных реклам"

среда, 7 августа 2019, 10:09
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Пенсионерка, которая испортила афишу концерта Оли Поляковой в Черновцах, объяснила свой поступок. Оказывается, делает она это не впервые.

Корреспонденту местного издания molbuk.ua удалось найти женщину, которая уже стала звездой соцсетей. Ее зовут Анна Куниш и ей 60 лет. Пенсионерка является ярой противницей "вульгарно-срамных реклам" и постоянно их зарисовывает.

"Эту певицу я называю - Ольга Пошлякова. Я была, есть и буду противницей вульгарно-срамных реклам! Каспрук (мэр Черновцов - Ред.) в курсе, я была неоднократно у него на приеме. Говорила ему: "Алексей Павлович, о вас мнение у общественности как о добропорядочном семьянине. Будьте добры, помогите почистить Черновцы от вульгарно-срамных реклам. Она унижает человеческое - как женское, так и мужское - достоинство, и глумится над религиозными чувствами православных", - рассказала Анна Куниш.

Бабушка-хулиганка также призналась, что это не первая афиша концерта Поляковой, которую она зарисовала. В прошлый раз женщина "одела" певицу, измазав рекламу краской накануне Пасхи.

"Приходит полиция: что вы делаете? Говорю, одеваю ее! Потому что я в эту сторону буду идти паску святить, не хочу, чтобы портила нам праздник этими вульгаризмами. Таланту стриптиз не нужен!", - объяснила пенсионерка.

Женщина также отказалась от билета на шоу Поляковой, который певица попросила передать ей в качестве наказания. "Никогда в жизни на такое порно я не пойду!", - отметила 60-летняя черновчанка.

Напомним, что ранее в сеть попало видео, на котором пенсионерка оригинальным способом выразила свое недовольство приездом Оли Поляковой. Старушка зарисовала две буквы на рекламе предстоящего концерта певицы, исправив "Королева Ночи" на "Корова Ночи".

  • Ранее Оля Полякова, которая в этом году стала судьей вокального проекта "Х-фактор" на канале СТБ, уже со старта решила затмить собой не менее эффектную коллегу по цеху, певицу Настю Каменских.

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