Делаю это не впервые: испортившая афишу Поляковой пенсионерка объяснила свой поступок

Пенсионерка, которая испортила афишу концерта Оли Поляковой в Черновцах, объяснила свой поступок. Оказывается, делает она это не впервые.

Корреспонденту местного издания molbuk.ua удалось найти женщину, которая уже стала звездой соцсетей. Ее зовут Анна Куниш и ей 60 лет. Пенсионерка является ярой противницей "вульгарно-срамных реклам" и постоянно их зарисовывает.

"Эту певицу я называю - Ольга Пошлякова. Я была, есть и буду противницей вульгарно-срамных реклам! Каспрук (мэр Черновцов - Ред.) в курсе, я была неоднократно у него на приеме. Говорила ему: "Алексей Павлович, о вас мнение у общественности как о добропорядочном семьянине. Будьте добры, помогите почистить Черновцы от вульгарно-срамных реклам. Она унижает человеческое - как женское, так и мужское - достоинство, и глумится над религиозными чувствами православных", - рассказала Анна Куниш.

Бабушка-хулиганка также призналась, что это не первая афиша концерта Поляковой, которую она зарисовала. В прошлый раз женщина "одела" певицу, измазав рекламу краской накануне Пасхи.

"Приходит полиция: что вы делаете? Говорю, одеваю ее! Потому что я в эту сторону буду идти паску святить, не хочу, чтобы портила нам праздник этими вульгаризмами. Таланту стриптиз не нужен!", - объяснила пенсионерка.

Женщина также отказалась от билета на шоу Поляковой, который певица попросила передать ей в качестве наказания. "Никогда в жизни на такое порно я не пойду!", - отметила 60-летняя черновчанка.

Напомним, что ранее в сеть попало видео, на котором пенсионерка оригинальным способом выразила свое недовольство приездом Оли Поляковой. Старушка зарисовала две буквы на рекламе предстоящего концерта певицы, исправив "Королева Ночи" на "Корова Ночи".

Ранее Оля Полякова, которая в этом году стала судьей вокального проекта "Х-фактор" на канале СТБ, уже со старта решила затмить собой не менее эффектную коллегу по цеху, певицу Настю Каменских.

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