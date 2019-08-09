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В Москве похоронили шансонье Вилли Токарева: кто пришел проститься с певцом

Музыканта проводили в последний путь

пятница, 9 августа 2019, 15:21
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В пятницу, 9 августа, в Москве похоронили российского певца и композитора Вилли Токарева, который скончался 4 августа. До своего 85-летия шансонье не дожил три месяца.

Музыканта похоронили на Калитниковском кладбище в Москве, а перед захоронением прошла гражданская панихида, пишет "РИА Новости". Траурная церемония состоялась в храме Святителя Николая в московских Котельниках.

Проститься с артистом пришли многочисленные поклонники творчества певца, а также родные и друзья. Проводить в последний путь пришли певец и композитор Михаил Шуфутинский, исполнители Сергей Крылов и Владимир Михайлов, актер Александр Рапопорт и многие другие российские знаменитости.

Вилли Токарев - автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон. Музыкальную карьеру она начал в 70-х годах, эмигрировав в США. Спустя 5 лет после переезда появляется первый его альбом "А жизнь, она всегда прекрасна". В конце 80-х впервые выступил на родине. Став популярным в России, артист не видел смысла жить за границей. Он принял решение вернуться в Москву.

В последнее время Вилли Токарев тяжело болел, у него была онкология. 4 августа музыканта не стало. За несколько дней до смерти шансонье поместили в реанимацию.

  • 3 августа на 65-м году жизни скончался британский певец Джо Лонгфорн. Музыкант умер в своем доме в городе Блэкпул (графство Ланкашир).
  • В США скончался музыкант и композитор, автор множества рок-н-ролльных хитов Дэйв Бартоломью. Один из зачинателей жанра рок-н-ролл умер в больнице Нового Орлеана.

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