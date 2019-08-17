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Повторяет за Кайли Дженнер? Лобода устроила дикие танцы на столе в ресторане Франции

Ужин плавно перетек в дискотеку

суббота, 17 августа 2019, 12:27
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Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая любит эпатировать публику своими выходками, снова оказалась в центре повышенного внимания. На этот раз артистка устроила танцы прямо на столе.

Как сообщает Super.ru, после концерта в Монако исполнительница вместе со своей командой отправилась в ресторан, расположенный неподалеку от Канн (Франция). Услышав свой хит "Суперзвезда" Лобода взобралась на стол и принялась плясать. В кадре также можно увидеть продюсера певицы Нателлу Крапивину и друга Светланы, модельера Бичоллу.

Пользователи сети негативно восприняли ролик, назвав поведение Лободы "аморальным". А некоторые отметили, что певица повторяет за американской моделью Кайли Дженнер, которая якобы в тот момент отдыхала за соседним столиком.

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Публикация от (@super.ru)

"Полнейшее отсутствие культуры и воспитания", "Повторяет за Кайли Дженнер? На днях в этом же ресторане тусовка была на столе", "Идиотизм! Аморально!", "Там ведь Кайли была?", "Кто смотрел Кайли Дженнер сториз? Она была в таком же ресторане", "Там еще была Кайли Дженнер", "Если что там еще Кайли была в тут момент и Лобода попала к ней в сториз", - пишут в комментариях под видео.

  • Ранее Светлана Лобода выложила в Instagram провокационный снимок из туалета. Певица сидит на унитазе, а на полу лежит плакат немецкой металл-группы Rammstein.
  • Светлана Лобода напугала своих поклонников, показав фото травмы. Исполнительница опубликовала снимок своих ног с большими синяками. Больше всего досталось левой ноге - в районе колена она даже почернела.

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