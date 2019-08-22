Как знаменитости-активисты борются за природу, забывая о частных самолетах

Попробуйте среди топ-звезд Голливуда, популярных блогеров или так называемых лидеров общественного мнения найти человека, который не печется сегодня состоянием природы и вопросом чистоты нашей планеты. Зачастую знаменитости посвящают вопросам экологии свои посты в Instagram, песни, клипы и даже речи на светских мероприятиях. Что правда, иногда они могут добраться к ним на борту частного самолета. Но это ведь разок. Не страшно же, правда?

Актеры, музыканты, режиссеры и бизнесмены - все они говорят о глобальном потеплении и смертности животных. Вот только некоторые из них - лишь до тех пор, пока встанет вопрос о личном комфорте. Jezebel рассказывает о знаменитостях-активистах, которым стоило бы начать с себя.

Леонардо ДиКаприо

Статус "активист и борец за экологию" в отношении Леонардо ДиКаприо упоминается сегодня в прессе не реже, чем "знаменитый актер" или "голливудский мачо". В свое время один из главных защитников планеты даже основал свой благотворительный фонд по спасению окружающей среды, в который вложил некислую сумму - $20 млн. Звезда нашумевшей картины Тарантино "Однажды в Голливуде" якобы пристально следит за климатом и выражает свое беспокойство пагубными для природы происшествиями, некогда даже выступал на конференции ООН, однако отказаться от частного борта оскароносному Лео пока не удается.

Как выяснили журналисты Daily Mail, иногда ДиКаприо пользуется такой возможностью по несколько раз в месяц. Так, к примеру, в 2015 году актер летал частными рейсами из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. В общей сложности шесть раз за полтора месяца.

Кендалл Дженнер

Помимо ярких фотосетов, разговоров на тему моды и косметики супермодель Кендалл Дженнер также нередко высказывается о глобальном потеплении и срочной необходимости принимать меры. Знаменитость делится пугающими прогнозами и предрекает исчезновение растений, призывает беречь планету и вдруг прилетает на открытие магазина Tiffany в Австралии на борту частного самолета.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл

В похожий скандал на прошлой неделе угодили и герцоги самой известной семьи Англии. Принц Гарри и Меган Маркл, также известные как борцы за сохранение природы, порой не отказывают себе в комфорте.

Так недавно принца Гарри пригласили на конференцию по теме климата в Италии, куда герцог пожаловал на вертолете. Тем временем в Великобритании все еще обсуждается скандал вокруг четырех частных перелетов семьи за 11 дней. Как подсчитали в местной прессе, один такой перелет обошелся в сумму около $20 тысяч, при этом выбросы в атмосферу в расчете на человека оказались в семь раз больше, чем если бы пара воспользовалась обычным коммерческим рейсом.

Кэти Перри

Недавно популярная певица и посол доброй воли ЮНИСЕФ Кэти Перри даже записала для Детского фонда ООН тематический ролик о том, как изменения климата разрушают здоровье малышей. Когда же ей поступило предложение погостить на той же конференции в Италии, она охотно приняла его и прилетела в страну на борту частного самолета. Дома, как пишет источник, у певицы также есть и свой собственный борт.

А как стало известно в прошлом году, частным рейсом певица может воспользоваться не только для перелетов в другие страны, но и между городами. К примеру, за покупками или косметикой. Так в одном из своих постов в Twitter модель Ким Кардашьян похвасталась, что Кэти Перри привезла ей из Лос-Анджелеса накладные ногти. Как вы уже могли догадаться, на собственном самолете.

Бритни Спирс в душераздирающем посте в Instagram рассказала о своей душевной боли и одиночестве, а также о жестокости в сети. Поклонники оставили сотни комментариев в ее поддержку.

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