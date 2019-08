Как знаменитости-активисты борются за природу, забывая о частных самолетах

Попробуйте среди топ-звезд Голливуда, популярных блогеров или так называемых лидеров общественного мнения найти человека, который не печется сегодня состоянием природы и вопросом чистоты нашей планеты. Зачастую знаменитости посвящают вопросам экологии свои посты в Instagram, песни, клипы и даже речи на светских мероприятиях. Что правда, иногда они могут добраться к ним на борту частного самолета. Но это ведь разок. Не страшно же, правда?

Актеры, музыканты, режиссеры и бизнесмены - все они говорят о глобальном потеплении и смертности животных. Вот только некоторые из них - лишь до тех пор, пока встанет вопрос о личном комфорте. Jezebel рассказывает о знаменитостях-активистах, которым стоило бы начать с себя.

Леонардо ДиКаприо

Статус "активист и борец за экологию" в отношении Леонардо ДиКаприо упоминается сегодня в прессе не реже, чем "знаменитый актер" или "голливудский мачо". В свое время один из главных защитников планеты даже основал свой благотворительный фонд по спасению окружающей среды, в который вложил некислую сумму - $20 млн. Звезда нашумевшей картины Тарантино "Однажды в Голливуде" якобы пристально следит за климатом и выражает свое беспокойство пагубными для природы происшествиями, некогда даже выступал на конференции ООН, однако отказаться от частного борта оскароносному Лео пока не удается.

Как выяснили журналисты Daily Mail, иногда ДиКаприо пользуется такой возможностью по несколько раз в месяц. Так, к примеру, в 2015 году актер летал частными рейсами из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. В общей сложности шесть раз за полтора месяца.

Кендалл Дженнер

hey! go vote. do good things. be nice to our planet.