Звезды шоу-бизнеса поздравили Украину с Днем флага: мы собрали лучшие пожелания

В день государственного флага Украины, который ежегодно отмечается 23 августа, знаменитости оставляют в своих соцсетях поздравления и яркие фото.
Так, по случаю праздника снимки с сине-желтым флагом разместили известные украинцы - певица Ирина Билык, фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома (Дзидзьо), телеведущая Катя Осадчая, актер Дмитрий Ступка, исполнительница Настя Каменских, лидер группы "Океан Эльзы" и политик Святослав Вакарчук и другие.
Дзидзьо
Музыкант поздравил украинцев с праздником и поделился семейной историей, связанной с государственным флагом.
"В 1990 году папа подарил мне флаг Украины. Это был детский флажок на деревянной палочке, совсем небольшой. Папа сказал: "Сын, скоро будет Украина!.." Я очень радовался этому подарку, бегал с флажком, махал им, даже когда ложился спать - клал его под подушку. Я не понимал так глубоко слов своего папы - скоро будет Украина - но я знал, что сине-желтый флаг как-то связан с папиным хорошим настроением, с повстанческими песнями, которые пела мне вечерами бабушка Екатерина, и моими ощущениями радости! Помню это так сильно, будто это произошло вчера или сегодня", - рассказал артист.
Ирина Билык
Певица опубликовала яркое фото и оставила лаконичную подпись: "С Днем флага!"
Святослав Вакарчук
"Поздравляю всех нас с Днем государственного флага! Пусть он всегда вызывает у всех нас гордость, уважение и любовь", - написал музыкант.
Александра Кучеренко
Молодая жена телеведущего Дмитрия Комарова также не осталась в стороне и поздравила украинцев с праздником. Модель опубликовала фото на фоне флага Украины и сопроводила его нужными словами.
"Какая же удивительная наша страна! Пусть у нее будет больше побед, чтобы мы, украинцы, в который раз могли поднять наш флаг! С Днем флага Украины, друзья", - написала Александра.
Катя Осадчая
"Украина! Украинцы! С Днем флага! Этот день, чтобы еще раз вспомнить и поблагодарить наших военных, которые защищают наш покой, нашу страну и наш флаг ценой жизней! Спасибо!", - написала телеведущая.
Дмитрий Ступка
Актер опубликовал фото украинского флага и оставил короткое поздравление.
Настя Каменских
Певица не стала писать длинные поздравления, а ограничилась лишь снимком.
Ольга Сумская
- Тина Кароль исполнит государственный гимн во время Шествия Достоинства, которое запланировано на День Независимости Украины, 24 августа.
- Группа MOZGI ко Дню Независимости Украины впервые запела на родном языке. В YouTube и на страницах в соцсетях музыканты презентовали символический трек "999", который назвали "посвящением Родине и всем украинцам, которые достойны жить в лучшей стране с вкусной едой и самыми крутыми дорогами".
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