Звезды шоу-бизнеса поздравили Украину с Днем флага: мы собрали лучшие пожелания

В день государственного флага Украины, который ежегодно отмечается 23 августа, знаменитости оставляют в своих соцсетях поздравления и яркие фото.

Так, по случаю праздника снимки с сине-желтым флагом разместили известные украинцы - певица Ирина Билык, фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома (Дзидзьо), телеведущая Катя Осадчая, актер Дмитрий Ступка, исполнительница Настя Каменских, лидер группы "Океан Эльзы" и политик Святослав Вакарчук и другие.

Дзидзьо

Музыкант поздравил украинцев с праздником и поделился семейной историей, связанной с государственным флагом.

"В 1990 году папа подарил мне флаг Украины. Это был детский флажок на деревянной палочке, совсем небольшой. Папа сказал: "Сын, скоро будет Украина!.." Я очень радовался этому подарку, бегал с флажком, махал им, даже когда ложился спать - клал его под подушку. Я не понимал так глубоко слов своего папы - скоро будет Украина - но я знал, что сине-желтый флаг как-то связан с папиным хорошим настроением, с повстанческими песнями, которые пела мне вечерами бабушка Екатерина, и моими ощущениями радости! Помню это так сильно, будто это произошло вчера или сегодня", - рассказал артист.

Ирина Билык



Певица опубликовала яркое фото и оставила лаконичную подпись: "С Днем флага!"



Святослав Вакарчук

"Поздравляю всех нас с Днем государственного флага! Пусть он всегда вызывает у всех нас гордость, уважение и любовь", - написал музыкант.

Александра Кучеренко

Молодая жена телеведущего Дмитрия Комарова также не осталась в стороне и поздравила украинцев с праздником. Модель опубликовала фото на фоне флага Украины и сопроводила его нужными словами.

"Какая же удивительная наша страна! Пусть у нее будет больше побед, чтобы мы, украинцы, в который раз могли поднять наш флаг! С Днем флага Украины, друзья", - написала Александра.

Катя Осадчая

"Украина! Украинцы! С Днем флага! Этот день, чтобы еще раз вспомнить и поблагодарить наших военных, которые защищают наш покой, нашу страну и наш флаг ценой жизней! Спасибо!", - написала телеведущая.

Дмитрий Ступка

Актер опубликовал фото украинского флага и оставил короткое поздравление.

Настя Каменских

Певица не стала писать длинные поздравления, а ограничилась лишь снимком.

Ольга Сумская

Тина Кароль исполнит государственный гимн во время Шествия Достоинства, которое запланировано на День Независимости Украины, 24 августа.

Группа MOZGI ко Дню Независимости Украины впервые запела на родном языке. В YouTube и на страницах в соцсетях музыканты презентовали символический трек "999", который назвали "посвящением Родине и всем украинцам, которые достойны жить в лучшей стране с вкусной едой и самыми крутыми дорогами".

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