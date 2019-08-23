RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Звезды шоу-бизнеса поздравили Украину с Днем флага: мы собрали лучшие пожелания

Знаменитости поздравили украинцев с государственным праздником

пятница, 23 августа 2019, 13:22
читати статтю українською

В день государственного флага Украины, который ежегодно отмечается 23 августа, знаменитости оставляют в своих соцсетях поздравления и яркие фото.

Так, по случаю праздника снимки с сине-желтым флагом разместили известные украинцы - певица Ирина Билык, фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома (Дзидзьо), телеведущая Катя Осадчая, актер Дмитрий Ступка, исполнительница Настя Каменских, лидер группы "Океан Эльзы" и политик Святослав Вакарчук и другие.

Дзидзьо

Музыкант поздравил украинцев с праздником и поделился семейной историей, связанной с государственным флагом.

"В 1990 году папа подарил мне флаг Украины. Это был детский флажок на деревянной палочке, совсем небольшой. Папа сказал: "Сын, скоро будет Украина!.." Я очень радовался этому подарку, бегал с флажком, махал им, даже когда ложился спать - клал его под подушку. Я не понимал так глубоко слов своего папы - скоро будет Украина - но я знал, что сине-желтый флаг как-то связан с папиным хорошим настроением, с повстанческими песнями, которые пела мне вечерами бабушка Екатерина, и моими ощущениями радости! Помню это так сильно, будто это произошло вчера или сегодня", - рассказал артист.

Ирина Билык

Певица опубликовала яркое фото и оставила лаконичную подпись: "С Днем флага!"

Святослав Вакарчук

"Поздравляю всех нас с Днем государственного флага! Пусть он всегда вызывает у всех нас гордость, уважение и любовь", - написал музыкант.

Александра Кучеренко

Молодая жена телеведущего Дмитрия Комарова также не осталась в стороне и поздравила украинцев с праздником. Модель опубликовала фото на фоне флага Украины и сопроводила его нужными словами.

"Какая же удивительная наша страна! Пусть у нее будет больше побед, чтобы мы, украинцы, в который раз могли поднять наш флаг! С Днем флага Украины, друзья", - написала Александра.

Катя Осадчая

"Украина! Украинцы! С Днем флага! Этот день, чтобы еще раз вспомнить и поблагодарить наших военных, которые защищают наш покой, нашу страну и наш флаг ценой жизней! Спасибо!", - написала телеведущая.

Дмитрий Ступка

Актер опубликовал фото украинского флага и оставил короткое поздравление.

Настя Каменских

Певица не стала писать длинные поздравления, а ограничилась лишь снимком.

Ольга Сумская

  • Тина Кароль исполнит государственный гимн во время Шествия Достоинства, которое запланировано на День Независимости Украины, 24 августа.
  • Группа MOZGI ко Дню Независимости Украины впервые запела на родном языке. В YouTube и на страницах в соцсетях музыканты презентовали символический трек "999", который назвали "посвящением Родине и всем украинцам, которые достойны жить в лучшей стране с вкусной едой и самыми крутыми дорогами".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Супермодель Эмили Ратаковски заподозрили в беременности после странного поста в Instagram

Эмили Ратаковски беременна - решили фанаты после странного поста в Инстаграм

Дональда Трампа попросили защитить репутацию Майкла Джексона и найти его завещание

Тина Кароль выпустила соблазнительный клип: такой певицу давно не видели

Украинская певица представила клип на новую песню "Вабити", в котором показала, как соблазняет мужчин.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: