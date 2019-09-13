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Суд выдал ордер на арест рэпера R. Kelly: его обвиняют в ряде сексуальнх преступлений

Сейчас певец содержится в тюрьме города Чикаго

пятница, 13 сентября 2019, 15:30
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Суд округа Хеннепин (Миннесота, США) выдал ордер на арест обладателя трех статуэток "Грэмми", рэпера R. Kelly (Роберт Сильвестр Келли). Причиной послужила очередная неявка звезды на судебные слушания по его делу.

Еще в июле этого года музыканта обвинили в ряде сексуальных преступлений по 13 пунктам. В частности, R.Kelly инкриминируют изготовление детской порнографии. Как пишет CNN, ордер на арест носит формальный характер и служит гарантией того, что на следующее слушание рэпер явится уже под стражей. На текущий момент он содержится в тюрьме города Чикаго.

В начале августа власти Миннесоты предъявили рэперу обвинения в ряде сексуальных преступлений. По некоторой информации, инкриминируемые R. Kelly деяния были совершены летом 2001 года, когда несовершеннолетняя девочка попросила у него автограф. Музыканта обвинили в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией и подстрекательстве в сексуальных целях.

Арестовали R. Kelly в штате Иллинойс. Местная прокуратура полагает, что рэпер причастен и к сексуальному насилию, в том числе в отношении несовершеннолетних. Также артиста подозревают в изготовлении и распространении детской порнографии. Сам подозреваемый вину не признает, однако ему отказали в освобождении под залог до начала судебного процесса.

За годы карьеры R. Kelly прославился в жанре ритм-н-блюз, в перечень его хитов входят песни Bump N' Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly. Последняя из них, изданная в 1996 году, принесла исполнителю премию "Грэмми" в трех номинациях. Примечательно, что R.Kelly также номинировали на "Грэмми" за песню You Are Not Alone, написанную им для Майкла Джексона.

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