Умер внук рэпера Snoop Dogg: мальчик прожил всего 10 дней

В семье американского рэпера Снуп Догга (Snoop Dogg) случилось горе - умер его новорожденный внук Кай Лав.

Об этом сообщает издание E! News со ссылкой на Instagram сына рэпера Корда Бродуса. Отец погибшего младенца сообщил, что малыш скончался через 10 дней после появления на свет.

"Кай Лав 15.09.19 - 25.09.19", - написал он. "Мой сын Кай принес столько любви и позитива в этот мир. Его энергия будет жить и эти 10 дней любви всегда будут для нас особенными. Давайте все ценить жизнь и тех, кого любим, пока мы здесь".

Издание пишет, что отец младенца также опубликовал видео, на котором Кай Лава целует в щеку его родной брат. Позже ролик судя во всему был удален.

Отец погибшего мальчика также написал, что Кай "умер у него на руках".

"Мой сын сделал все, что ему нужно было сделать за свои 10 дней здесь, на Земле. Он умер у меня на руках. И это ощущение энергии никогда не покинет меня. Кай хочет, чтобы все вы знали, что он отлично справляется там, на небесах", - написал он.

"Для меня совершенно понятно, почему двум духовно любящим и целительным людям, таким как я и Сорайя, был дан ангел, подобный Каю, и теперь мы будем использовать его энергию, чтобы сделать Эллевен (сестра Кай Лава) лучшим человеком. Жизнь прекрасна, и я хочу, чтобы вы знали, что Сорайя спокойна и движется вперед, заботясь о маленьком ребенке, бегающим вокруг, который думает, что вырос", - добавил Бродус.

Сын Снуп Догга воспитывает двоих детей: мальчика Зиона, родившегося в 2015 году и девочку Эллевен, которая появилась на свет в 2018-м.

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