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Рики Мартин ждет четвертого ребенка

В большой семье поп-певца ожидается пополнение

понедельник, 30 сентября 2019, 12:44
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47-летний поп-певец Рики Мартин и его 35-летний муж Джван Йосеф ожидают пополнения в семье. Издание Mirror сообщает, что радостной новостью Мартин поделился во время благотворительного ужина в рамках кампании за права человека в Вашингтоне.

Рики, который в браке со шведским художником воспитывает девятимесячную дочь и двух близнецов, вышел на сцену и взволнованно поблагодарил свою семью.

"Моя семья здесь... Мой муж Джван, я люблю тебя. Мои прекрасные близнецы, Валентино и Маттео, они тоже здесь. Я люблю тебя всем сердцем, ты моя сила, ты вдохновляешь меня каждый день, мотивируешь меня продолжать делать то, что я делаю. А вы, мальчики, замечательные дети. Вы потрясающие. Я люблю вас", - сказал Мартин.

Затем певец сообщил, что его маленькая дочь Люсия сейчас находится дома с бабушкой, а они, тем временем, должны сделать важное объявление: "Мы ждем ребенка".

Новость вызвала громкое "ура" из зала, а певец добавил: "Я люблю большие семьи".

Накануне Нового года-2019 Рики удивил поклонников, объявив в Instagram о том, что они с Джваном стали родителями прекрасной и здоровой девочки Люсии Мартин-Йосеф.

"И ее братья, и Джван, и я безумно полюбили нашего ребенка и благодарны за то, что можем начать этот 2019 год с лучшим подарком, который могли получить", - написал Рики.

Напомним, что Мартин сочетался браком с художником Джваном Йосефом в 2018 году. Об их связи СМИ впервые заговорили в 2016 году, потому пара, недолго раздумывая, заявила о помолвке.

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