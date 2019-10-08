Канье Уэст рассказал, почему влюбился в Ким Кардашьян вопреки сплетням

Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст в телепрограмме E! True Hollywood Story рассказали о первых днях своих отношений. Звезда реалити-шоу вспомнила, как фанаты рэпера советовали ему не связывать с ней, а сам Канье признался, почему влюбился в будущую мать своих четверых детей.

"Я встретила Канье в 2002 году. Он расспрашивал всех, кто я такая, а все говорили: "Ну, у нее есть парень". А потом он пригласил меня в Париж на свой модный показ, и тогда все случилось. Так начались наши отношения", - говорит Ким.

Официально пара начала встречаться в 2012 году, спустя 10 лет после знакомства. Тогда в сети нашлось огромное количество недоброжелателей, которые пытались отговорить обладателя 21 премии "Грэмми" от отношений со звездой шоу "Семейство Кардашьян".

"Все говорили ему: "Ты не можешь с ней быть! Она звезда реалити-шоу, она разрушит твою карьеру". А он отвечал: "Но я люблю ее, мне все равно", - вспоминает Кардашьян.

"Каждый раз, когда я был рядом с ней или видел ее, я чувствовал магнитное притяжение, - вспоминает рэпер. - Она была хорошей, чистой, счастливой, любящей, смелой, отважной, сильной".

Пара сочеталась браком в 2014 году, и сейчас воспитывает четверых детей: 6-летнюю дочь Норт, 4-летнего сына Сейнта, годовалую дочь Чикаго и 5-месячного Саама. Младшие дети супругов родились от суррогатных матерей.

Ранее Ким Кардашьян угодила в скандал из-за армяно-турецкого конфликта. Армян возмутило, что звезда развернула производство белья в Турции.

Брэд Питт объяснил, почему подружился с Канье Уэстом и зачем ходил на его проповедь.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.