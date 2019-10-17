Райан Рейнольдс с женой впервые показали новорожденную дочь

Голливудский актер Райан Рейнольдс подтвердил, что у них с Блейк Лайвли родился третий ребенок. Более того, артист рассекретил пол малыша - у супругов родилась дочь.

На своей странице в Twitter Райан опубликовал фото, на котором изображен со своей супругой и их новорожденной дочерью. Звездные родители счастливо улыбаются, позируя на фоне леса. Правда, лицо девочки поклонники пары разглядеть не смогли - Рейнольдс скрыл его под розовым смайликом. Не сообщил актер и имя дочери.

Информация о том, что Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли в третий раз стали родителями, появилась в начале октября. Однако по сообщениям западных таблоидов, счастливое событие в звездной семье случилось еще в августе.

Напомним, что Блейк и Райан поженились в 2012 году. Спустя два года у пары родилась дочь Джеймс, в 2016 Лайвли родила еще одну девочку Инес. Рождение дочерей звездные супруги тоже скрывали на протяжении двух месяцев.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая недавно в третий раз стала мамой, поделилась с поклонниками нежным фото с новорожденной дочкой.

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