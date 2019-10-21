Сын Виктории Бекхэм встречается с моделью, невероятно похожей на его мать: фото красотки

20-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин встречается с моделью, чье сходство с его матерью сложно не заметить. Издание The Sun сообщает, что 27-летняя Фиби Торранс в начале своей карьеры даже подрабатывала двойником Виктории на мероприятиях.

Источник сообщил таблоиду, что несколько друзей Бруклина Бекхэма подшучивали над ним этому поводу, но он уверил их, что в отношениях с Торранс нет никакого намека на "эдипов комплекс".

Сама Фиби призналась друзьям, что в начале модельной карьеры подрабатывала двойником Виктории, чтобы оплатить обучение в университете.

"Предположительно, она никогда не думала, что когда-нибудь сможет встретиться со своим кумиром", - добавил источник.

Бруклин и Фиби давно знакомы и имеют много общих друзей.

"Она красивая и очень талантливая девушка. Неудивительно, что Бруклин ею увлекся. Хотя странно, что в определенных ракурсах она выглядит ужасно похожей на его мать Викторию", - пишет издание.

Фиби увлекается бегом, занимается режиссурой и имеет более 39 тысяч подписчиков в Instagram, а Бруклин работает моделью и фотографом.

Ранее Дэвид Бекхэм рассказал, чему учит своих детей. Знаменитый отец хочет, чтобы дети строили свою карьеру и не тратили время на вечеринки.

Виктория, в свою очередь, поделилась неожиданным секретом красоты. Поддерживать прекрасную форму и настроение ей помогают текила и красное вино.

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