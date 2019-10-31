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Дочери Оли Поляковой досталось за хвастовство меховыми шубами: фото

Маша попросила подписчиков помочь ей с выбором, но нарвалась на критику

четверг, 31 октября 2019, 15:50
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Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша столкнулась с критикой в сети, опубликовав серию снимков, на которых она позирует в шубах из натурального меха.

В своем посте девушка попросила подписчиков помочь ей с выбором, и, заодно, прорекламировала магазин. "Ребятушки, помогите выбрать шубку, какая вам больше всего нравится, от @fur.stories.ua, я лично не могу решить, спасите пожалуйста", - написала Маша.

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Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Публикация дочери Поляковой вызвала волну негодования. Многие подписчики осудили девочку за пособничество жестокому обращению с животными и посоветовали приобрести шубу из искусственного меха.

"Ты нормально относишься к убийству животных, ради шубы?", "А не жалко животных, которые умирают мучительной смертью ради того, чтоб ты купила себе шубу?", "Весь мир протестует против убийств животных ради шуб и меха, но для Маши это не важно. Что же, не всем дано иметь мозг", "Зачем животных убивать или покупать такие вещи, ты знаешь как шубы делают?", "В тренде ЭКО мех! Какие шубы?? Весь мир от них отказывается а до нас все не дойдет", - возмущаются комментаторы.

А некоторые подписчики Маши, не разделяющие взгляды хейтеров, даже посоветовали ей какую шубку купить: "Последняя", "Бери розовую", "Первая", "Конечно же, 9! Остальные старят милого подростка", "Красная".

  • Ранее Оля Полякова показала любимую игрушку своей младшей дочери. На артистку тут же обрушились с критикой, обвинив ее в расточительности и чрезмерной любви к дорогим вещам. Певица не стала молчать и ответила на едкие упреки в свой адрес.
  • Также певица устроила модный "баттл" С Настей Каменских. Полякова сделала коллаж из двух снимков - своего и жены Потапа и попросила выбрать, кто краше.

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