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Брат Меган Маркл снялся в рекламе об ограблении Букингемского дворца

Мужчина наживается на родственных связях несмотря на конфликт с сестрой

понедельник, 4 ноября 2019, 12:53
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Сводный брат Меган Маркл Томас снялся в рекламе пива "Big Apple" в роли вора, крадущего у королевской семьи. Издание Page Six пишет, что 53-летний мужчина в 30-секундном ролике появляется в черном костюме и грабит "Букингемский дворец".

В рекламе Томас Маркл-младший хватает корону королевы Елизаветы II, но затем видит шкафчик с пивом и забирает бутылки. Королевская гвардия преследует его, вор оставляет корону, но держит пиво. Он бросает одну бутылку в качестве препятствия для гвардейца, который охотно к ней прикладывается.

Герцогиня Сассекская также фигурирует в ролике. Сыгравшая Меган актриса Рене Вуд сидит в автомобиле "Роллс-Ройс" в тиаре и драгоценностях. Когда брат-соучастник садиться в авто, она спрашивает, смог ли он достать "драгоценности". Он отвечает, что прихватил кое-что получше - две бутылки классического нью-йоркского пива.

"Бесценно!" - говорит персонаж Меган, и актеры чокаются бутылками.

Сценарий для рекламы написал генеральный директор компании-оптовика Classic New York Beer. Именно он раскрыл СМИ подробности странного ролика, который еще не появился в сети.

Сам Томас Маркл-младший считает, что королевская семья должна получить удовольствие от рекламы, на которой он заработал вопреки разрыву отношений с Меган, которую ранее назвал "фальшивкой".

"Не думаю, что она кого-то расстроит, - сказал он. - Рене отлично поработала в роли Меган. Это было комично, это главное".

  • Брат Меган Маркл решил помириться с сестрой, но получилось так себе. Он опять обвинил герцогиню в ссоре с отцом и заявил, что она всем ему обязана.
  • Не так давно 75-летний Томас Маркл также продолжил обвинять дочь на страницах таблоидов. Он объяснил, зачем отдал СМИ ее личное письмо.

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