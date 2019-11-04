Честь провести с ней время: Леонардо ДиКаприо рассказал, кого считает лидером нашего времени

У кумиров миллионов тоже есть свои кумиры. В случае с Леонардо ДиКаприо речь идет о 16-летней шведской активистке Грете Тунберг, которая стала мировой знаменитостью после эмоционального выступления в ООН. "Грета Тунберг - лидер нашего времени. Для меня было честью провести время с ней", - написал актер в Instagram.

"История будет судить нас за то, что мы делаем сегодня, чтобы будущие поколения могли наслаждаться той же пригодной для жизни планетой, которую мы принимаем как должное, - подписал Ди Каприо их совместное фото с Тунберг. - Я надеюсь, что послание Греты является тревожным сигналом для мировых лидеров: время бездействия прошло".

"Именно из-за Греты и молодых активистов я с оптимизмом смотрю в будущее, - добавил ДиКаприо. - Для меня было честью провести время с Гретой. Она и я взяли на себя обязательство поддерживать друг друга в надежде на светлое будущее для нашей планеты".

Ранее ДиКаприо заступился за Грету Тунберг на благотворительном фестивале Global Citizen 2019. Он пристыдил людей, отрицающих глобальное потепление.

Грета Тунберг ответила на критику в сети после речи в ООН. 16-летняя активистка не понимает, зачем взрослые тратят время на насмешки и угрозы.

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