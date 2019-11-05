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Похожа на Лесю Никитюк: Ирину Билык на архивном фото не узнали поклонники

Певица показала, как выглядела в юности

вторник, 5 ноября 2019, 16:39
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Украинская певица Ирина Билык поделилась с поклонниками архивным снимком из юности, но фаны не сразу узнали своего кумира.

Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке Ирина игриво смотрит в объектив, при этом кусая свои белокурые локоны.

Поклонники певицы не сразу узнали на снимке Билык, а некоторые увидели сходство с телеведущей Лесей Никитюк.

"На этом фото Ирина очень похожа на Лесю Никитюк", "Сначала подумала Леся Никитюк", "Ирина, это вы?", "Да фотка естественная, молоденькая супер", "Это ты?", "Не похожа", - пишут фаны под постом певицы.

  • Ранее участница популярного украинского дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с фанатами архивными снимками, на которых она запечатлена до того, как решилась на изменения во внешности.
  • Также архивным снимком времен своей молодости поделилась с поклонниками 55-летняя итальянская актриса и фотомодель Моника Беллуччи.

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