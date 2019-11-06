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Недостойна славы: Эмма Уотсон рассказала, зачем ходила к психотерапевту

В 9 лет Эмму выбрали на роль Гермионы, но ранняя слава далась ей нелегко

среда, 6 ноября 2019, 15:02
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В новом интервью британскому Vogue Эмма Уотсон призналась, что чувствовала себя недостойной славы после того, как сыграла роль Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере.

Актрисе было всего девять лет, когда она получила роль Гермионы в экранизации чрезвычайно успешной серии книг Дж. К. Роулинг. Но мгновенная известность, которую Уотсон восприняла без энтузиазма, заставила ее усомниться, была ли она правильным выбором для роли.

"Я сидела у психотерапевта и чувствовала себя виноватой: почему я? Кто-то другой мог бы наслаждаться этим и хотел этого больше, чем я, - вспоминает 29-летняя актриса. - И я много боролась с этим чувством вины. Казалось, что я должна была испытывать восторг. Мне было девять лет, и меня буквально выбрали из строя в школьном спортзале, который даже не был школой актерского мастерства".

Роль лучшей подруги Гарри Поттера радикально изменила жизнь юной Эммы, и сейчас она говорит, что любящие родители Жаклин Люсби и Крис Уотсон помогли ей справиться с переживаниями по поводу растущей известности. Когда у девочки буквально кружилась голова от славы, она вовремя вспоминала о своей семьи.

"Я дочь моей мамы, я дочь моего отца, я сестра. У меня есть семья, корни", - говорит она о мыслях, которые помогали ей вернуться к реальности.

  • Также в интервью Эмма Уотсон рассказала, какое беспокойство ей причиняли мысли о приближающемся 30-летии. Вот, что она думает о семье и детях сегодня.
  • Список таинственных бойфрендов Эммы недавно пополнился новым поклонником: звезду "Гарри Поттера" застали за поцелуями с незнакомцем.

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