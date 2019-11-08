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Лобода и Дорн устроили в Киеве уличную фотосессию в гоп-стиле

В кадр также попал модельер Бичола Тетрадзе

пятница, 8 ноября 2019, 13:40
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Украинская певица Светлана Лобода, активно гастролирующая в России, приехала в Киев. Артистка устроила уличную фотосессию, где позировала в компании двух известных мужчин - певца Ивана Дорна и модельера Бичолы Тетрадзе.

Соответствующие снимки исполнительница обнародовала в своем Instagram. На фото знаменитости позируют на фоне труб и стройматериалов, изображая гопников. "Милый бутерброд, - пошутила Лобода и намекнула на совместную песню с Дорном. - Трио будет?".

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Публикация от (@lobodaofficial)

"Лободусь, а почему бы и нет", "Только не с Дорном", "Светик и даже под роль гопника хорошо подходит", "Света, только не Дорн, прошу", "Я за трио", "А это было бы интересно, дуэт с Дорном", - комментируют фанаты под постом певицы.

  • Недавно Светлана Лобода отпраздновала день рождения. Свое 37-летие артистка встретила в компании близких друзей, среди которых был и солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.
  • Также мы писали о райдере певицы. Лобода всегда просит у организаторов своих концертов новый чайник и как минимум двух охранников.

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