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Жена Николая Тищенко рассказала, что думает об эффектной помощнице мужа-нардепа

Как оказалось, модель Марьяна Михолап стала ассистенткой нардепа не просто так

вторник, 12 ноября 2019, 11:49
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24-летняя супруга украинского ресторатора и нардепа Николая Тищенко Алла Барановская не ревнует мужа к молодой помощнице Марьяне Михолап. Более того, бывшая модель даже была причастна к выбору сверстницы в качестве его ассистентки.

В коротком интервью для программы "Світське життя" Барановская отметила, что ее мужу всегда везет - нашел молодую жену, а теперь еще и одну из самых молодых помощниц в Верховной Раде.

"Марьяну я знала еще задолго до этой компании. Когда возник вопрос, что нужна помощница, которая будет ему помогать, мы поняли, что она хорошо подходит на эту роль", - рассказала супруга нардепа.

По словам Барановской, она жена с хитринкой, поэтому специально подыскала мужу подругу с отношениями: "У меня все подруги вышли замуж. Марьяна тоже помолвлена".


Марьяна Михолап, фото: instagram.com

В целом же Барановская считает, что мужу всегда везет: "Молодая жена, сейчас молодая красивая помощница. Ну ничего, держимся".

Напомним, для ресторатора и некогда судьи кулинарного проекта "МастерШеф" Николая Тищенко это уже третий брак. С бывшей моделью Аллой Барановской они поженились в 2016 году, а уже в феврале следующего года супруга родила ему сына.

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