Модель не знала о беременности все девять месяцев и одним утром семью ждал настоящий сюрприз

Обыкновенным утром на этой неделе австралийская модель Эрин Лэнгмэйд собиралась на работу. Внезапно ей стало нехорошо и она поспешила в ванную. Там уже через 10 минут девушка родила, что стало настоящим сюрпризом как для нее, так и для ее парня, который прибежал на крик.

Как пишет LadBible, 23-летняя Эрин понятия не имела, что последние девять месяцев находилась в положении. Помимо того, что с мужем они предохранялись противозачаточными инъекциями, беременность никак не отразилась на внешности и самочувствии девушки - ни живота, ни токсикоза.

"Я работала, влезала во всю свою одежду. Не было никаких признаков беременности. И это очень странно", - рассказала позже модель. Новость застала врасплох и ее парня. Прибежав на крики из соседней комнаты, он увидел на полу Эрин с новорожденной девочкой: "Когда я влетел туда, я просто был поражен", - признался Дэн Карти.

Родить его девушке пришлось просто на полу в ванной, при этом сам процесс прошел без каких-либо трудностей. Пара тут же позвонила в клинику и вскоре получила всю необходимую помощь.

Их дочь Исла родилась на 37 неделе с весом 3,6 кг. В Instagram появились первые фотографии новорожденной и счастливых родителей.

Ранее девушка родила на танцполе ночного клуба и теперь у ее ребенка есть большое преимущество перед его клиентами.

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