Потап получил именную табличку на "аллее звезд" в Киеве: фото

На киевской "Площади звезд" у ТРЦ "Гулливер" появилась новая именная табличка. 13 ноября там в честь 20-летия на украинской сцене увековечили рэпера и продюсера Потапа.

Своим достижением музыкант похвастался на странице в Instagram. "У меня есть звезда! Спасибо! Она ваша! Можно потоптать Потапа!", - написал рэпер и опубликовал несколько снимков с церемонии открытия.

"Я точно такой же человек, как и вы, только в салатовой шапке, - обратился Потап к поклонникам. - И эта звездочка, скорее всего, не моя, а ваша. Спасибо вам за то, что вы пришли, спасибо, что слушали музыку все эти 20 лет".

Поддержать Потапа пришел его 11-летний сын Андрей, который вместе с папой прикоснулся к именной табличке.

"Сегодня большой день для нас, украинского шоу-бизнеса и для Потапа, ведь мы открыли ему звезду на Площади звезд. В честь 20-летия Потапа на украинской сцене. Гордимся!", - отметили на странице ТЦ в Facebook.

"Площадь звезд" появилась в Киеве еще в 2015 году. На алле можно увидеть таблички певицы Нины Матвиенко, актеров Владимира Горянского, Богдана Ступки, Ады Роговцевой, групп СКАЙ и "Друга ріка", поп-певца MONATIK’а, а также памяти легендарного музыканта Кузьмы Скрябина.

А 1 октября там за вклад в развитие украинской музыки увековечили подопечных Потапа группу "Время и Стекло".

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