Самый сексуальный мужчина 2019 года Джон Ледженд рассказал, как сталкивался с расизмом

40-летний певец Джон Ледженд, названный журналом People самым сексуальным мужчиной 2019 года, рассказал о случаях, когда лично сталкивался с расовой дискриминацией в США.

Ледженд (врожденный Стивенс) учился в Университете Пенсильвании, где изучал английский язык и стал специалистом по афроамериканской литературе. Но в студенческие времена будущая звезда не раз сталкивался с расизмом.

"Когда я вижу, что происходит в социальных сетях прямо сейчас, это напоминает мне о том, что происходило со мной во время учебы в колледже. Люди просят тебя предъявить удостоверение личности, но не попросят удостоверение личности белых ребят. Когда я садился в машину в Западной Филадельфии, меня просили доказать, что это моя машина", - рассказал певец в интервью People.

"Я думаю, что многие чернокожие студенты сталкивались с этим в колледже, - продолжил он. - Самое страшное - когда вызывают полицию, и ты никогда не знаешь, чем это может закончится. Особенно с цветными людьми. Нас часто считают опасными, даже когда мы ничего не делаем. Когда это подозрение добавляется к любому обстоятельству, оно может быть опасным для нас".

Известные журналы поссорились из-за награды "Самый сексуальный мужчина года". Ее основатели настаивают, что только их избранный кандидат имеет право носить это звание.

В октябре украинский певец MELOVIN попал в список популярного рейтинга TC Candler как один из претендентов на звание самого красивого мужчины мира. Вот, как он отреагировал на приятную новость.

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