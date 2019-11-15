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Прихожу в себя: судья проекта "МастерШеф" рассказал о перенесенной операции

Владимир Ярославский опубликовал фото из больницы

пятница, 15 ноября 2019, 13:15
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Судья кулинарного проекта "МастерШеф" на телеканале СТБ Владимир Ярославский сообщил неприятную новость - на днях он перенес операцию на ноге.

Об этом кулинар рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав фото из больницы. По его словам, у него давно были проблемы, и в итоге он решился лечь под нож хирурга.

"К любой ситуации подходим с юмором! У меня давно были некоторые проблемы с коленом - и я решился согласиться на ремонт! Были манипуляции с мениском и чуть со связкой! Операция прошла хорошо! Прихожу в себя. Всем миру и здоровья! Берегите себя дорогие мои! Обнял всех!", - написал Ярославский.

Подписчики кулинара пожелали ему скорейшего выздоровления, в их числе и коллега по шоу Эктор Хименес-Браво. "Я надеюсь ты быстро поправишься и всегда будешь здоров", - написал он.

  • Участница девятого сезона "МастерШеф" Анастасия Погосова одержала победу на международном конкурсе пышной красоты Mrs. Extraordinary of the World, который проходил в Нью-Дели (Индия).
  • Читайте также на The Lime интервью с кулинаром и ресторатором, судьей проекта "МастерШеф" на канале СТБ Эктором Хименесом-Браво.

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