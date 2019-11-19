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Украинский певец устроил громкую свадьбу в тайском стиле, пригласив звездных гостей: фото

Влад Дарвин распрощался с холостяцкой жизнью

вторник, 19 ноября 2019, 10:21
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Украинский певец и автор песен Влад Дарвин распрощался с холостяцкой жизнью. 33-летний музыкант связал себя узами брака с джазовой исполнительницей Кристиной Марти.

Сперва влюбленные обвенчались в кругу самых близких, а на минувших выходных пара сыграла громкую свадьбу в тайском стиле. Фото с празднования певец опубликовал на своей странице в Instagram.

Поздравить молодоженов пришли и коллеги Влада по шоу-бизнесу: певицы Наталья Могилевская, Alyosha, Светлана Тарабарова, беременная Наталка Карпа, звездный психолог Наталья Холоденко, телеведущая Соломия Витвицкая и другие.

"Спасибо всем нашим друзьям за теплые и искренние поздравления! Мы пронесем их через всю жизнь!", - написал Влад Дарвин.

Стилистика торжества была полностью выдержана: множество цветов, белые наряды молодоженов, тайская церемония бракосочетания и вегетарианская еда. А вот дресс-код для гостей - красный и все его оттенки.

Жених и невеста также отказались от традиционного свадебного танца, отдав предпочтение чувственному контемпу.

  • Участник шоу "Зважені та щасливі-4" на канале СТБ Дмитрий Завоюра сообщил радостную новость - недавно он женился на своей возлюбленной Анне. Фото со свадьбы молодой человек опубликовал на своей странице в Instagram.
  • Экс-Ассоль (настоящее имя - Екатерина Гуменюк) назвала стоимость свадебного платья, в котором сказала "да" своему возлюбленному, бизнес-аналитику Артему Тараненко.

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