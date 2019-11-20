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Еду на МРТ: украинский певец получил травму на тренировке

Дантес заставил поклонников волноваться

среда, 20 ноября 2019, 13:45
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Украинский певец DANTES (Владимир Дантес), муж солистки "Время и Стекло" Нади Дорофеевой, повредил ногу во время игры в баскетбол.

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Он опубликовал фото возле авто, которое красуется во дворе их загородного дома.

"Многие знают, что я играю в баскетбол. Вчера на ночной тренировке мне на ногу упал другой спортсмен. И теперь я обладатель частичного повреждения медиальной коллатеральной связки левого колена. Ну что ж, теперь я рассекаю по больницам", - написал певец.

Дантес добавил, что ночью он съездил в травмпункт, а вечером едет делать магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Поклонники певца пожелали ему скорейшего выздоровления и призвали его быть осторожнее.

"Ну как так то?!", "Выздоравливай", "Вова, держись", "Ну как же так!!! Выздоровления скорейшего! Как помниться, перед важными событиями у Вас случаются приключения", "Выздоравливай скорее", - пишут подписчики в комментариях под постом.

  • Владимир Дантес после длительного перерыва вернулся на сцену. Музыкант представил трек "Теперь тебе 30" по аналогии с хитом "Мне уже 20", который в свое время исполнял в дуэте с Вадимом Олейником.
  • Ранее мы писали также, что в Черновицкой области бюро ритуальных услуг изобразило на надгробной плите лицо украинского певца и телеведущего Владимира Дантеса (DANTES).

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