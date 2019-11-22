MARUV представила матерную песню и дерзкий клип: видео

В пятницу, 22 ноября, скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) презентовала третий трек из нового мини-альбома Hellcat Story. Композиция получила название Don't U Waste My Time.

Вслед за премьерой сингла вышла и его экранизация. Ролик доступен к просмотру на YouTube-канале эпатажной исполнительницы. Как и два предыдущих трека, песня написана на английском языке, но на первых секундах и в середине композиции вы услышите матерную русскоязычную вставку.

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В новом клипе MARUV снова появляется партнер певицы по шоу "Танці з зірками-2019" - Jay. И если в ролике Don't Stop танцор ласкал только артистку, то в свежем видео его застали за поцелуями с другой.

В новом ЕР всего 4 песни. Последний трек и клип на него MARUV представит в следующую пятницу.

В одном из недавних интервью певица рассказала о том, как придумала концепцию релиза.

"Это история, на которую меня вдохновила книжка одна украинская. Это было мое наказание от учительницы по украинской литературе в школе, она меня заставила ее прочитать. Я вообще читать не очень люблю, я больше люблю слушать. А эта книжка мне очень понравилась, и спустя много лет я почему‑то ее вспомнила. Она меня вдохновила на создание такого музыкального сериала", - поделилась артистка.

Первый трек MARUV - To Be Mine фаны назвали "мистическим". Некоторые считают, что композиция звучит как саундтрек к фильму.

Также смотрите на The Lime провокационный клип MARUV на песню "Между нами". В кадрах новой видеоработы певицы уже традиционно позируют танцовщицы балета с различными сочными фруктами.

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