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Могу обидеть человека: Леся Никитюк раскрыла свой главный недостаток

Телеведущая не побоялась рассказать о своей слабой стороне

суббота, 23 ноября 2019, 14:37
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Мало кто из звезд готов открыто говорить о своих минусах, особенно, если на тебя ровняются миллионы. Но телеведущая Леся Никитюк решила рискнуть и раскрыла свой главный недостаток.

Оказывается, что ведущая "Хто зверху?" и "Хто проти блондинок?" не умеет справляться со своими эмоциями. Об этом девушка честно рассказала в интервью "Фактам".

"Знаете, какой главный мой недостаток? Эмоции. Они могут творить шоу в моей голове, просто "Санту-Барбару", способны запросто отключить рациональную часть меня. Во время эмоционального всплеска не способна объективно оценить ситуацию, могу обидеть человека. Потом я не то что извиняюсь перед ним, я себе простить не могу. Все мои плохие поступки, неверные решения и неправильные слова были на эмоциях", - признается Леся.

Телеведущая добавила, что сейчас учится контролировать себя и никому не звонить, если чувствует, что "закипает". "Понемногу получается", - похвасталась Никитюк.

  • Ранее телеведущая Леся Никитюк рассказала, что хотела бы изменить в своей внешности. Но в этом бессильны даже пластические хирурги.
  • Также смотрите на The Lime видео жесткого розыгрыша Леси Никитюк, который устроил ее коллега - телеведущий и блогер Александр Педан.

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