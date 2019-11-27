Свадьба была не первой: Потап раскрыл неизвестные ранее факты из жизни с Настей Каменских

Майская свадьба одной из самых популярных пар в Украине, продюсера Потапа и поп-певицы Насти Каменских (NK), была не первой, и даже не второй. В законный брак пара вступала несколько раз.

Как рассказал Потап в интервью изданию The Flow, сперва они скрывали свою личную жизнь, но со временем эта игра стала неприятной для них самих.

"Мы с Настей стали играть в эту игру, ведь ни у кого нет доказательств, что мы вместе. Мы веселились как могли", - вспомнил Потап, рассказывая, как убеждал украинских журналистов в отсутствии каких-либо отношений с Каменских.

В какой-то момент идея скрывать свою женщину стала неприятной ему: "Это некрасиво по отношению к Насте. Мы поговорили и решили: “Все, надоело, давай сделаем следующую свадьбу".

Когда же интервьюер переспросил, что рэпер имеет в виду под словом "следующую", Потап объяснил: "Уже было несколько раз, когда мы вступали с ней в законный брак. Та открытая свадьба, которую все увидели, была уже энной по счету у нас. Даже не вторая, чувак".

Напомним, ранее стало известно, что Настя Каменских и Потап официально зарегистрировали свои отношения задолго до свадьбы, празднование которой прошло под Киевом 23 мая. В распоряжении the Lime оказался документ, согласно которому влюбленные поженились еще 18 октября 2018 года.

Ранее Потап рассказал о быте с Настей Каменских. Музыкант признался, что артистка отлично справляется с домашними делами, а он сам с радостью может почистить снег или забить гвоздь.

Настя Каменских, которой едва ли не каждый день приписывают беременность, рассказала, когда родит первенца.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.