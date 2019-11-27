Виктория Бекхэм в эфире популярного шоу повторила свой знаменитый трюк с ногой: видео

Виктория Бекхэм, дизайнер и жена известного футболиста Дэвида Бекхэма, стала гостьей очередного выпуска шоу Эллен Дедженерес (The Ellen Show). В ходе программы бизнесвумен повторила свой фирменный трюк, в котором не раз демонстрировала свою растяжку.

Фрагмент передачи Виктория показала на личной странице в Instagram. На кадрах видео Бекхэм выполняет свою коронную позу вместе с самой телеведущей.

На шоу Виктория пришла в белоснежном брючном костюме собственного бренда Victoria Beckham.

Впервые Виктория Бекхэм показала трюк с ногой еще в 2016 году. С тех пор многие знаменитости пытаются спародировать дизайнера. Кроме того, Виктория и сама до сих пор частенько хвастается своей гибкостью в соцсетях.

Ранее 45-летняя Виктория Бекхэм рассказала, как ей из года в год удается сохранять сияющий цвет лица и стройную фигуру. Оказалось, что модельер и мать четверых детей не отказывает себе в маленьких удовольствиях.

61-летняя Шэрон Стоун повторила одну из самых знаковых сцен в истории кино - ее знаменитое перекидывание ног из "Основного инстинкта".

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