Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

В мае 2016 года еще мало кому известная группа Sinoptik отправились представлять Украину на международном конкурсе The Global Battle Of The Bands в Берлине. Тогда с победой на "Евровидении" домой только-только вернулась Джамала, а спустя две недели еще одну ценную статуэтку в страну привезли трое ребят из Донецка. В жизни группы началась череда всплесков: туры в Европе, видео- и радиоэфиры, ротация лучших треков свежего альбома Interplanet Overdrive. Казалось, о парнях не говорил только ленивый.

Спустя три с лишним года "синоптики" не сбавляют оборотов. Дискография группы пополнилась четвертой пластинкой Fields On Fire, их охотно принимают в городах Европы, а 30 ноября ждут и на сцене киевского Caribbean Club. Этим сольником парни закроют свой тур по украинским городам "Я чую - я живу". За неделю до шоу мы встретились с ребятами на их репетиционной базе в Киеве. Вспомнили успехи на GBOB, поговорили о не всегда простых турах, алкоголе и алкоголизме, об изменениях в составе, новом EP From Nothing To Forever и жанровых ярлыках.

Выдубичи. Промзона. Между серыми зданиями дует холодный ветер и несет за собой мелкую песчугу. Где-то в одном из этих памятников советской эпохе репетирует группа. Забавно, но зачастую именно в таких местах находятся репетиционные базы и даже студии. Думаю, хорошо, что не в гараже на этот раз, ведь бывало и такое. Рядом с вывеской СТО открывается увесистая железная дверь и за ней показывается Саша - новый басист Sinoptik. Очередные перемены в составе произошли летом, но рассказать об этом фанам, как оказалось позже, ребята просто забыли. Мы знакомимся и долго поднимаемся по ступеням к комнате, туго обшитой войлоком.

На базе "синоптиков" царит творческий беспорядок - всюду инструменты, микрофонные стойки, исписанные черновики и постеры, по полу тянутся бесконечные провода, а в центре - барабанная установка. Здесь проходят репетиции и пишутся новые треки. Здесь же у пульта правее что-то активно обсуждают Руслан и Дима. Мы жмем руки и я замечаю, что ребята слегка подмятые: "Чувак, а играть тебе нужно?" Говорю: "Да нет, я без камеры". Они выдыхают с облегчением и признаются, что вторая бутылка виски на вчерашнем дне рождения "Камтугезы" была лишней. Смеюсь и спрашиваю, как же концерты "рок против алкоголизма"? Парни улыбаются, но берутся объяснять:

Дима: Чувак, алкоголь и алкоголизм - это две разные вещи. В этом фишка. На самом деле, это очень жесткая тема в музыкальной тусовке. Иногда выносить весь напряг в турах без алкоголя просто невозможно. Едешь в тур на месяц, приезжаешь, а ты уже почти алкоголик. И это факт. У меня обычно неделя после тура - реабилитационный период. Реально. Еще неделю потом - уже наоборот. Не пью, стараюсь активничать пока весь алкоголь выходит. И эта проблема идет параллельно со многими музыкантами. Да, не со всеми. Есть ребята, которые вон кресты на руках рисуют и все у них получается. Красавчики. С этим надо бороться.

Знаешь, как бывает: выпиваешь, становишься таким легким на подъем, общительным, но твоя трезвая личность в это время уходит куда-то в небытие. Но когда ты трезвеешь, и держишься в таком состоянии какое-то время, начинаешь понимать, что нифига. Трезвым быть лучше. Ты бодрый, сфокусированный, появляется куча идей, каких-то дел. Так что алкоголь штука хорошая, но алкоголизм - это реально проблема.

Творчество под психотропами ребята не считают мифом. Говорят, каждому свое, но история, где есть наркотики, - она не о группе Sinoptik.

Саша: Честно скажу, если даже и случается, скажем, покурили с пацанами, я не могу потом трезво мыслить, что-то адекватное сочинять. Может, на тот момент мне будет казаться, что оно вау, но потом на трезвую голову послушаешь и понимаешь, что это кусок говна.

Дима: Сто процентов. Кусок говна. У меня тоже были такие эксперименты. Правда, один раз все-таки получилось (смеется). Получилось неплохо, и то это уже больше после. Под впечатлениями. Просто я со временем понял, что мне это все не нужно. Я и так очень впечатлительный, и так в голову приходит масса странных мыслей…

Руслан: Да тебе только сны твои позапоминать и хватило бы (смеется).

Дима: Просто алкоголь, возвращаясь к этой теме, - он позволяет немного разрядить обстановку. Вот я, к примеру, всю жизнь избегаю вписок. Особенно в турах. И вот год назад в Будапеште нам говорят, что нас таки поселят с еще одной группой. То есть нас четыре человека, в той группе четыре человека, и они еще друганов своих позвали. И все это в однокомнатной квартире. Прикинь. Все упоролись, те чуваки еще и нанюхались, и их потянуло на разговоры. Ну как это терпеть? Берешь вино и просто пьешь, чтобы расслабиться и вырубиться. Как по-другому?

Руслан: Да, та вписка жесткая была. Все друг у друга на головах, все гудят, при этом на разных языках. Пространства никакого. Отдыха тоже.

Ребята говорят, это только малейший пример того, почему истории о турах рок-звезд звучат круто и очень заманчиво, но на деле выглядят несколько иначе. К тому же сейчас помимо выступлений и организационных моментов парням приходится еще и самостоятельно водить.

Руслан: Очень устаешь. Мы тоже были на той стадии, когда читали книги о рок-звездах, думали об этой крутой романтике. Да, она и остается где-то романтикой, но реалии там совершенно другие. Ты книгу прочитал об этом трэше, закрыл ее и пошел в ванную. Или просто лег спать…

Саша: А типам завтра концерт играть (смеются).

Руслан: Да, когда на деле оказываешься в такой квартире или гримерке, где несется непонятно что, а тебе еще нужно думать, как собраться, завтра ехать на новую локацию и снова играть... в туре прохлаждаться некогда.

Дима: Да, много историй было. Ну представь, едешь ты тысячу километров, приезжаешь в город около двух часов ночи. Пацаны уже поспали в машине, а ты не можешь отойти и уснуть, потому что ты еще в этом ритме, в движении, ты еще за рулем. Хоп, идет в ход чекушечка, привезенная из Украины. Или бывает и того хуже. Когда едем, мы же не знаем, какие там номера, квартиры. Раз приезжаем - нормально, другой - в номере куча тараканов. Переселиться не всегда есть возможность. Ты ложишься, а они бегают по кровати. И что делать? Не бухаешь, конечно, но выпиваешь, чтоб немного расслабиться, забыться, уснуть.

На одном из окон комнаты "синоптиков" стоит статуэтка GBOB. Золотистый дракон сразу бросился в глаза и напомнил о нашей последней с парнями беседе в 2016 году. Тогда они только вернулись из Германии и закатили пышную вечеринку в Киеве. Был ведь повод. Но в разговоре Дима упоминал, что не чувствовал группу востребованной в Украине. И что был бы очень рад, если бы со временем дома начали узнавать их музыку и знали бы как группу, а не только как парней, которые когда-то выиграли тот конкурс с длинным названием в Германии.

Дима: В целом сегодня все круто. Круто как и тогда, просто тогда мы были на волне GBOB’а. Эта статуэтка сделала весь хайп в Украине, я это прекрасно понимаю. Но это чисто формально, люди, которые не слушали нашу музыку, они и сейчас ее не слушают. Просто знают, что это "наши ребята" выиграли тогда.

В том же интервью (еще с Димой Сакиром и Славой Лосем) парни вспоминали колоссальную разницу между турами в Украине и Европе. Даже не имея большого опыта за плечами, группа сразу прочувствовала главное - за рубежом к музыкантам и их профессии относятся куда уважительнее. С того времени прошло более трех лет и сегодня, соглашаются парни, все зависит исключительно от человека.

Дима: По-разному бывает. Мы иногда вот выходим грузить машину, место какое-то займем рядом и носим вещи. А нам там начинают, мол, давайте быстрее и уезжайте уже. Мы говорим человеку, что тоже работой заняты, не играемся здесь. А нам отвечают: "Какой работой? Вы ж музыканты!"

Саша: Да, прилетело иногда, что типа ж бренькаешь там на гитаре, какая работа…

Дима: Но все это зависит исключительно от человека. От промоутеров, организаторов, от владельцев клубов. Потому что и в Украине есть говно-люди, которые занимаются очень крупными фестивалями, а к музыкантам относятся неоправданно хамовито.

Руслан: Будто они тебе одолжение делают, что ты будешь играть на их крутом фестивале.

Дима: Чего у нас нет в сравнении с Европой, так это музыкального братства небольшого, скажем так. Там, если кто-то знает, что организатор кидала, об этом узнают все. С ним никто не будет иметь дела. А у нас часто бывает так, что сегодня ты человеку улыбаешься, а завтра целуешь его в задницу за то, что он делает твой привоз. Поэтому мы стараемся держаться в нейтралитете. Да, иногда высказываем какие-то претензии, но зачастую всем просто пофиг. У всех свои заботы.

Каждому туру предшествуют сотни писем. График, города, клубы, время - все это должно быть согласовано до мельчайших подробностей. Достучаться к европейским организаторам сегодня не проблема, другое дело согласовать все даты и проехать вереницу городов с концертами без накладок. Ну а в туре главная задача группы - играть круто. Выкладываться по максимуму. Только так, считают парни, можно заявить о себе, запомниться и не раствориться в толпах гастролеров со всего мира. Конечно же, качество перформанса всегда отражается и на доходах.

Дима: На европейских концертах мы никогда не уходили в минус. Каждый раз получается по-разному. Первое время, пока тупо кайфовали, мы вообще не следили за этим. Я даже не скажу точно, сколько мы зарабатывали. Мы и сейчас кайфуем, мне все нравится. В плане денег - тоже. Мы не зарабатываем миллионы, но пока там все намного реальнее, чем здесь. Там при маленьком зале в 200 человек ты продашь мерча столько же, сколько здесь при зале в 500, понимаешь?

Руслан: Там люди более активные с точки зрения саппорта. На концерт они идут не только пива попить. Если им понравился концерт, они еще докинут кэша - купят диск, футболку, плакат и таким образом поддержат группу.

Для понимания спрашиваю ребят о виниле. Дима наскоро подсчитывает все затраты и называет цену - 12 евро за изготовление одной пластинки при условии, что общий тираж составит не менее 150 штук. К этому нужно добавить мастеринг и оформление альбома - упаковка, арты. То есть в лучшем случае себестоимость копии затягивает гривен на 400.

Руслан: Были и такие случаи, когда подходили и говорили, что по мерчу ничего не хотят, но вот диджитал-версию альбома купят. Спрашивали, где купить, и тут же заходили, покупали. Скажем так, там люди больше понимают, за счет чего музыканты не мирового масштаба живут. У нас часто жалуются на цены, либо думают, что и так билет купили, мол, хватит.

Этим летом группа пережила очередные изменения в составе. Руслан сел за ударные еще летом прошлого года, а здесь вдруг незадолго до фестиваля Atlas Weekend Диму Сакира на басу заменил Саша Савин. Бойкий светловолосый парень, о появлении которого в соцсетях никто не упомянул. Конечно, фолловеры Sinoptik стали интересоваться и гадать, куда же подевался прежний басист. Парни улыбаются, признаются, что забыли сделать пост, а позже он был уже ни к чему.

Дима: Дима Сакир принял решение уйти из группы. Мы не ругались, ничего такого, у нас нормальные отношения. Он просто решил поменять свою жизнь в сторону семейности. Это его решение. В общем, нам пришлось очень быстро искать басиста. Мы сделали пост, хотя меня отговаривали, говорили, что это не круто. Но мне было пофиг. Нам написало очень много людей. Увы, половина просто искала быстрый заработок, а нам нужен был человек, который стал бы частью группы. Ну и да, важными критериями был загранпаспорт, знание английского и водительские права. Из всех людей мы отобрали около десяти. Со всеми пообщались, позвали поиграть. А Санек нам сразу сказал: "Ребята, я хочу к вам. У меня руки из того места растут. Я знаю, что такое шафл" (смеется). Пришел и победил.

Руслан: Это как раз тот момент, когда важно подать себя правильно.

Дима: Да, он пришел и сыграл настолько круто... мы даже забили на то, что у него нет водительских прав. Мы были готовы его возить (смеется). У нас большая разница в возрасте, но мы хорошо понимаем друг друга, общаемся на равных. Он очень крут. Гребет и будет грести. Классный бас-гитарист.

Саша кажется очень скромным парнем. Если что-то и говорить, то по делу. Но на вопрос о себе и жизни до группы охотно берется рассказывать свою историю.

Саша: До прихода в группу я учился в Глиера. Как раз вот доучился, был в свободном плавании: играл в разных группах, играл каверы - просто зарабатывал деньги. Хотел развиваться и ходил на разные кастинги. Не важно на какие, ходил на любые. Ну, в музыкальном плане я имею в виду… (смеется)

Дима: Вовремя ты уточнил.

Саша: И вот как-то один знакомый отметил меня под постом ребят. Нифига себе, подумал, Sinoptik! Надо браться. Стали общаться и очень быстро нашли общий язык. Позже встретились, дали рок’н’ролла, еще поговорили. Так все и завязалось.

Дима: Да, там и думать было нечего. Он начал играть и сразу все стало понятно. У нас были разные ребята, и даже мужики поопытнее его. Но вот по ряду каких-то других вопросов…

Писать в соцсетях Руслан и Дима не спешили. Говорят, сперва хотели "проверить Сашу в бою". Для этого как раз подвернулась отличная возможность - Atlas Weekend и пара сольников. Ну а позже о посте просто никто не вспомнил. Спрашиваю у Димы, трудно ли ему даются подобные перемены, и сначала он выдает пару слов, которые я не опубликую.

Дима: Та просто жесть. Это знаешь как? Ты вперед, а тебе палки в колеса ставят и ты делаешь шаг назад. Очень повлиял на группу уход Славика тогда, было трудно. GBOB нам дал сильный всплеск, нас никто не знал, мы только с Донецка приехали и вдруг все о нас заговорили. Поэтому уход Славика дался очень тяжело, мы не справились с этим. Сегодня уже не важно, кто там был не прав. В чем-то и я был не прав, но никто не смог вовремя нажать на тормоз. Не было диалога, а это самое плохое, что может быть в группе. Так все это и посыпалось. В начале, естественно, были негативные эмоции по отношению к Славику, Диме, Саше. Но с того времени я миллион раз все это переосмыслил и понял, что и я был во многом не прав. Всегда нужно искать диалог.

Спрашиваю у Саши, бьет ли он на сцене гитары. Иначе как быть полноценным участником Sinoptik. Саша смеется и вспоминает, как едва не попрощался со своим басом.

Саша: Да, было дело. В Виннице, кажется, я разломал свой бас. Гриф полетел в одну сторону, дека - в другую. Доигрывали отличный концерт, искры летели просто, забрало упало (смеется). И тут струны упали на датчики. Я начал нервничать, стал все проверять, но не понимаю, что происходит и все. Потом уже увидел, что дело в гитаре - гриф ушел в сторону. Ох, я разозлился...

Руслан: Но ничего, мы его сделали. Стоит вон в чехле. Вся история была из-за болта. Он стал прокручиваться и перестал держать.

Смеемся, вспоминаем разбитый Fender Димы на сцене "ІншаМузика Фест" и как после концерта Дима Сакир собирал в гримерке части его деки.

Дима: Я перестал уже это делать. Успокоился. Тогда было что-то такое… у нас с ребятами были кое-какие проблемы. Все произошло очень быстро. Все игралось, все было нормально, но бывает так, чувак. Люди прутся у сцены, а у меня свои проблемы в голове. И полетела эта гитара… хорошо тогда полетела. А был случай, когда мы перебрали перед концертом. По райдеру нас должны были накормить и напоить. В итоге не накормили, но хорошо напоили. Не помню, что там пошло не так, но я чего-то психанул и выкинул гитару в толпу, представляешь? Отсоединил и запустил, а там полный зал. И знаешь, что они сделали? Вернули, прикинь. Вот ты бы вернул? Я - нет (смеется).

Мы так отметили потом все это в Атласе. Я там познакомился с такой женщиной… но об этом я уже не скажу. Не скажу ее имя. Пусть она сама прочитает это и поймет, о ком речь. Но концерт был для меня очень знаковым, он поменял мою жизнь. Пусть не намного, на несколько градусов буквально, но этого хватило, чтобы написать пару песен (улыбается).

Сегодня в тех же соцсетях Sinoptik называют себя power trio. По словам ребят, это определение отсекает все разговоры и споры о жанрах. На сцене три человека, и они играют рок’н’ролл. Все остальное - суждения слушателя.

Дима: Надоело, когда говорят стоунер-рок, чувак. Ну какой стоунер? Какой психоделик? Это не про нас все. Мы играем рок’н’ролл. Самый трушный, который играли "пауэр трио" - три человека играли всю музыку на сцене. Хард-рок? Стоунер, психоделик? Я не знаю, ну может в альбоме Fields On Fire есть что-то такое, он тяжеловатым получился. И то там больше дум, как по мне. Muse, The Jimi Hendrix Experience - вот "пауэр трио". Кто знает, тот понимает, что это такое. Мы все делаем втроем. Во время концерта тебе нужно нажать ногой и рукой, и пальцем на клавишу, и пяткой на стробоскоп, чтоб мигал...

Руслан: Теперь мы все еще и поем. Надоедают просто ярлыки. Десятилетия проходят, а ничего не меняется. Нам самим даже как-то так удобнее себя интерпретировать. Это рок’н’ролл, а какие там поджанры - уже определяйтесь сами.

По этой же причине новый EP From Nothing to Forever звучит иначе: Sinoptik намеренно отошли от вязких пост-роковых партий, заметно ускорились и облегчили общее звучание.

Саша: Да, мы стараемся не создавать границ. Чтобы не было такого, что мы дошли до какой-то точки и все. Хочется разнообразия, в первую очередь, для себя.

Руслан: Понятное дело, у всех нас есть какое-то музыкальное воспитание, которое отложилось где-то там на подкорках. И оно будет влиять на то, какая музыка у нас получается. Но хочется для себя понимать, что ты как-то растешь и не ограничиваешься. Главное на выходе хорошо все это аранжировать и делать в свое удовольствие.

From Nothing to Forever, впрочем, как и предыдущие диски Дима продюсировал сам. Говорит, все любит делать сам, пусть абстрагироваться и оценить свою музыку со стороны весьма непросто.

Дима: Абстрагироваться очень тяжело. Ты даже свой вокал слышишь по-другому. Начинаешь крутить, а ребята говорят, что с ним все в порядке. И это простейший пример. Но я уже немного наловчился, этот альбом уже дался проще, чем Interplanet Overdrive. Тот звучит по-другому. Там я хотел модернового звучания, а с этим диском я уже расслабился. И, по-моему, получилось неплохо.

Мы говорим о программе концерта 30 ноября и раскрывать всех его фишек явно не стоит. Тем не менее парни рассказывают, что готовятся к программе с тремя блоками. Для последнего отобрали самые значимые для группы песни и заручились поддержкой еще троих сессионных музыкантов.

Дима: Мы нашли троих девчонок - альт и две скрипки. Сделали для них партитуры как могли, потому что я, к примеру, вообще забыл грамоту за эти годы. Но нужно было дать им какую-то основу. А когда они приехали и сыграли, я офигел с того, как круто все это звучит. Поэтому третий блок мы сделаем особенным, в который вынесем самые важные, на наш взгляд, песни и сыграем с ними. Надеемся увидеть вас всех.

