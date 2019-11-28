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Жену Алека Болдуина затравили в сети после потери ребенка: она дала критикам отпор

Хиларию Болдуин обвинили в том, что ее грустные истории - лишь "самопиар"

четверг, 28 ноября 2019, 17:54
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Хилария Болдуин ответила онлайн-троллям и критикам, которые обвинили ее в том, что она рассказала в соцсетях о своем недавнем выкидыше ради внимания.

"Внезапно я начал получать негативные комментарии о своем выкидыше, - рассказала 35-летняя Хилария в Instagram-историях. - "Ищешь внимания", "слишком старая", "отвратительная". Потерять ребенка на любом сроке - предельно ужасно. Но это также открывает глаза. Потому что вы поняли и испытали настоящую боль. После этого онлайн-тролли кажутся еще более незначительными, чем обычно. Потому что никакие слова, которые они могут использовать, никогда не сравнятся с тем, что вы потеряли".

Жена Алека Болдуина защитила себя и других женщин, над которыми издевались в таких сложных ситуациях.

"Вы несете жестокость в мир, способствуете чувству стыда, страха, невыносимой боли. Именно по этой причине я вышла вперед и поделилась своим состоянием. Не для внимания, а потому что это история моей жизни, и я решил раскрыть ее. Вы думаете, я хотела этого? - говорит она. - Из-за общественного давления большинство из нас молчит. Я пытаюсь поделиться этой способностью говорить о том, что происходит… Просто чтобы знать, что мы не одиноки, и мы не "сломлены". Мы просто открываем себя для любви. И нам никогда не должно быть стыдно за это... даже когда все идет не так, как планировалось".

В апреле у Хиларии случился первый выкидыш, и она поделилась этим опытом в Instagram. Говоря об обеих потерях, она "сделала свою боль реальной", и это "помогло ей исцелиться".

Хилария и ее муж Алек Болдуин являются родителями 6-летней дочери Кармен, а также троих сыновей: 4-летнего Рафаэля, 3-летнего Леонардо, и 1,5-годовалого Ромео.

  • Алек Болдуин с женой поделились планами после потери ребенка. Супруги не теряют надежды вопреки повторяющимся неудачам.
  • Меган Маркл оспорила популярные слухи о своем доме и семье. Герцогиня выступила против таблоидов, которые распространяют ложь.

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