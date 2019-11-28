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Светятся от счастья: принц Гарри и Меган Маркл показали неопубликованное ранее свадебное фото

В честь годовщины со дня помолвки

четверг, 28 ноября 2019, 14:54
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27 ноября герцог и герцогиня Сассекские отметили вторую годовщину помолвки. По случаю романтической даты принц Гарри и Меган Маркл поделились фотографией из личного архива, сделанной в день их свадьбы.

Фото появилось на официальной странице супругов в Instagram. На черно-белом снимке Гарри и Меган широко улыбаются и выглядят очень счастливыми.

Королевская пара также показала милый семейный снимок, на котором запечатлены с первенцем Арчи.

"27 ноября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл объявили новость о своей помолвке, впоследствии став Их Королевскими Высочествами герцогом и герцогиней Сассекскими! За это время они отметили годовщину со дня свадьбы и приветствовали своего сына Арчи в этом мире", - гласит подпись к снимкам.

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Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Свадьба внука королевы Елизаветы II и американской актрисы стало одним из самых громких событий года в Британии.

  • В Букингемском дворце сообщили, что Меган Маркл, принц Гарри и маленький Арчи проведут Рождество 2019 года отдельно от королевской семьи.
  • На торжественной церемонии ко Дню памяти павших Меган Маркл появилась отдельно от королевы Елизаветы II, Кейт Миддлтон и жены принца Чарльза Камиллы. Из-за этого СМИ опять заговорили о непростых отношениях в королевской семье.

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