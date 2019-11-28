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Звезда сериала "Корона" дала Меган Маркл совет, как справиться с травлей желтой прессы

Эксцентричная Хелена Бонем Картер умеет игнорировать хейтеров

четверг, 28 ноября 2019, 18:30
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Актриса Хелена Бонем Картер, играющая принцессу Маргарет в 3 сезоне сериала "Корона", дала Меган Маркл совет, как справиться с ненавистниками и нападками британских таблоидов. Об этом она рассказала на ток-шоу Энди Коэна, пишет People.

"Я не обращаю на это внимания, и мне бы хотелось, чтобы она тоже этого не делала, - сказала 53-летняя Бонем Картер. - Я чувствую, что это перебор. Должно быть, ей очень трудно этого не делать, но все, что я скажу, так это если вы становитесь известным и публичным, вы должны как-то принять этот довесок".

Актриса добавила: "Самая важная и полезная вещь, которую мне кто-то сказал, - не передавать свою самооценку в руки незнакомцев".

Бонем Картер рассказала, что аналогичный опыт переживала младшая сестра королевы Елизаветы.

"То же самое и с Маргарет. Играть ее очень интересно, - сказала она. - Так много людей продолжают высказывать свое мнение о каждом члене королевской семьи. Вы же их не встречали! Каждый чувствует, что он авторитет, но не стоит высказывать мнение, если не встречали человека".

Напомним, что сейчас Меган Маркл борется с ложью биратнских СМИ о ее семье и доме.

  • В 4 сезоне Короны появится принцесса Диана. Ее сыграет 23-летняя британская актриса Эмма Коррин, и вот ее первые фото со съемок.
  • Принц Гарри обвинил британские таблоиды в травле Меган Маркл: он боится, что жену может постичь участь его матери, принцессы Дианы

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