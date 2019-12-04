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Такого у меня не было никогда: Оля Полякова рассказала о самом курьезном Новом годе

Эту праздничную ночь певица запомнила на всю жизнь

среда, 4 декабря 2019, 18:02
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Популярная украинская певица Оля Полякова вспомнила, как однажды пропустила Новый год. По словам артистки, это произошло два года назад.

О своей странной праздничной ночи исполнительница рассказала накануне съемок новогоднего шоу "Ніч Суперхітів".

"Мы работали в одном заведении и закрылась с моим костюмером в комнате. А мы с ней - страшные болтушки. И вот мы говорим, говорим... Я при этом одеваюсь - в каком-то полусобранном состоянии была, готовилась к выступлению. Вдруг мы слышим стук в дверь. Говорим: "Нет, нельзя!" и продолжаем свою женскую тему - щебечем", - рассказывает певица.

В итоге девушки все же открыли дверь, но оказалось, что Новый год уже наступил.

"Вот просто протрындели Новый год, даже не понимая, что он наступил. К нам администратор стучал с шампанским, чтобы мы отпраздновали по-человечески, а мы не открыли. Такого у меня не было никогда. Обычно под бой курантов я загадываю желание", - призналась Полякова.

  • Ранее Оля Полякова была удостоена награды "Королева года" от канала "Украина", но донести ее домой не успела. Артистка разбила премию всего через 5 минут после получения.
  • Также смотрите на The Lime новый трек Поляковой "Эй, секундочку" и эффектный клип с отсылками к знаменитому видео Майкла Джексона Thriller.

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