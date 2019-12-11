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Дэниэл Рэдклифф заступился за Меган Маркл в ее борьбе с желтой прессой

Актер присоединился к списку знаменитых защитников герцогини Сассекской

среда, 11 декабря 2019, 13:41
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Звезда "Гарри Поттера" Дэниэл Рэдклифф в интервью People Now признался, что очень сочувствует Меган Маркл, которой приходится иметь дело со "всеми силами британских СМИ".

"Я чувствую, что это на самом деле ужасно для Меган Маркл, - сказал Рэдклифф о попытках герцогини Сассекской оспорить в суде обидные слухи, которые таблоиды распускают о ее отношениях с отцом, ее ребенке и жизни с принцем Гарри. - Я понимаю, что ей приходится иметь дело со всеми силами британских СМИ. Я всегда думал, что их отношения [с Гарри] были милыми. Я говорил: "Если она согласна участвовать в этой сумасшедшей жизни, она должна действительно любить принца". Это полное безумие".

Как коренной лондонец, Рэдклифф заявил, что испытывает "огромное уважение и сочувствие" к членам королевской семьи, хотя он и не проявляет к их жизни большого интереса.

Рэдклифф присоединяется к длинному списку знаменитостей, которые заступились за Меган Маркл. В их числе - телеведущая Эллен ДеДженерес, Элтон Джон, Наоми Кэмпбелл и звезда сериала "Корона" Хелена Бонэм Картер.

Напомним, что герцогиня подала в суд на Associated Newspapers, материнскую компанию Daily Mail и The Mail On Sunday, за незаконную публикацию частного письма к ее отцу, Томасу Марклу. О судебном процессе принц Гарри объявил еще в октябре.

"Моя жена стала одной из последних жертв британской таблоидной прессы, которая ведет кампании против людей, не задумываясь о последствиях, - безжалостной кампании, которая обострилась за последний год на протяжении всей ее беременности и при воспитании нашего новорожденного сына", - заявил принц.

  • Меган Маркл оспорила популярные слухи о своем доме и семье. Герцогиня выступила против таблоидов, которые распространяют ложь.
  • Сына королевы Елизаветы II "выдворили" из Букингемского дворца. Теперь опальному принцу Эндрю придется подыскать новое место для работы.

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