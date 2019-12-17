Леся Никитюк сделала фото в постели: теперь фаны разыскивают автора снимка

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно обнажила ягодицы на камеру, снова поделилась с поклонниками пикантным снимком.

На этот раз знаменитость сфотографировалась на кровати отельного номера, а фото выложила на личной странице в Instagram. На снимке Леся сидит на постели в белой маечке и трусиках, а также полотенцем на голове. Под глазами у нее маленькие помощники для красоты - патчи, а рядом стоит поднос с завтраком.

"Шиканула.. пожила в гостинице, патчи попробовала.. мм вкусно", - пошутила Никитюк.

Публикация вызвала бурную реакцию среди подписчиков ведущей. Одни восхищаются длинными ногами и чувством юмора Леси, а других интересует вопрос: кто является автором снимка?

"И кто же тебя полуобнаженную фоткает утром в кровати?", "Кто фоткает?", "Ноги зачет", "Кто же тебя фоткает?" "Мечта", "Какая классная", "Идеал", "Прикольная шутка: "патчи попробовала", "Отменное чувство юмора", - пишут комментаторы.

Ранее Леся Никитюк продемонстрировала свое beauty-перевоплощение. Телеведущая опубликовала коллаж из двух снимков. На первом фото Леся запечатлена без косметики на лице, на втором - с "боевой раскраской".

Еще Леся Никитюк поделилась эротическими мечтами, но пока вместо мачо с тату у нее есть лишь пушистый пес Рафчик.

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