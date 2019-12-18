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Обнаженная Каменских рассказала, почему женщина - не только макияж и маникюр: получилось убедительно

Потап и Настя привезли из Мексики очередное горячее фото

среда, 18 декабря 2019, 12:06
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"Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней".

Таким мнением на личной странице в Instagram поделилась поп-певица Настя Каменских (NK), приложив к своему посту очередное довольно пикантное фото, автором которого выступил ее супруг Потап. На этот раз во время поездки в Мексику продюсер запечатлел исполнительницу полностью обнаженной.

"Женщина - это единение с природой, - продолжила Каменских. - Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос. Прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир".

Менее чем за час фото певицы собрало более 100 тыс. лайков и свыше тысячи комментариев, в которых фолловеры выразили свою солидарность и восхищения относительно снимка: "Отлично сказано, Настя", "Такая красивая", "Замечательные слова, очень нежное фото", "Плюсую. Молодец, Настя", - поддержали исполнительницу.

  • А в это время удивлять поклонников смелыми фото продолжает певица Тина Кароль. На этот раз артистка разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена в бюстгальтере черного цвета, подчеркивающем ее роскошную грудь. Естественно, остаться без внимания фанов он не мог.

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