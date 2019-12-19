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Идеальная троица: Педан поделился архивным фото с Фреймут и Притулой

Снимок был сделан во времена утреннего шоу "Подъем"

четверг, 19 декабря 2019, 17:26
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Украинский телеведущий и видеоблогер Александр Педан поделился с поклонниками архивным фото, на котором запечатлен со своими коллегами Ольгой Фреймут и Сергеем Притулой.

Соответствующий кадр ведущий опубликовал на личной странице в Instagram. Снимок был сделан во времена утреннего шоу "Подъем", которое эта троица вела в 2008-2011 годах. Свой пост Александр назвал: "Вспомнил как были молодыми".

"Друзья, в этом году программе 20 лет. Когда сейчас ко мне подходят девушки с колясками и говорят, что они выросли на моих программах - чувствую себя седым. Маша Ефросинина и Юрий Горбунов, я вырос на ваших программах, вы были первыми. Наша бешеная троица пришла в 2008 году, а 27 мая 2011 провели крайний эфир", - написал под снимком Педан.

Поклонники отметили в комментариях, что Педан, Притула и Фреймут были лучшими ведущими этого утреннего ТВ-шоу, и что благодаря шуткам ведущих их день начинался с хорошего настроения.

"Я просто обожала Подъем с вами", "Вы лучшая троица за всю историю Подъема", "Ваша троица - зашквар! Максимальный уровень позитива был утром", "Вы были лучшие", "Самая идеальная тройка", - пишут комментаторы.

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