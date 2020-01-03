Покорила простотой: Меган Маркл помогла незнакомой паре сделать фото в лесу

Отправившись в поход на канадском острове Ванкувер, Асмина Канторович и ее парень Илья Павлович решили сделать памятное фото. Их попытки справиться с селфи-палкой провалились, но неожиданное вмешательство дружелюбной молодой женщины решило проблему. Помощницей оказалась Меган Маркл, которая проводит в Канаде зимний отпуск вместе с принцем Гарри, малышом Арчи и мамой Дорией Раглан, пишет People.
"Мы устроили небольшой пикник, а когда закончили, попытались запечатлеть себя на красивом фоне. Тогда к нам подошла женщина и спросила, хотим ли мы, чтобы она нас сфотографировала", - рассказала 29-летняя Асимина Канторович.
Канторович поначалу не поняла, кем была эта женщина, пока не заметила среди трех ее компаньонов знакомое лицо - хорошую подругу Меган и актрису сериала "Форс-мажоры" Эбигейл Спенсер. Затем она поняла, что их фотографирует никто иной, как герцогиня Сассекская.
"Я фанатка "Форс-мажоров", и сначала заметила Эбигейл. А потом подняла глаза и поняла, что это Меган фотографирует. Я оглянулся на группу и увидела, что принц Гарри тоже там! - говорит Канторович. - Я не могла в это поверить. Меган улыбалась мне и ждала, чтобы сделать фото. В тот момент это было просто шоком и неверием. Единственное, что я смогла ей сказать, - есть предел тому, что могут сделать селфи-палки. Она засмеялась и сказала что-то вроде: "Тогда нам нужно сделать хорошую фотографию".
Женщина отметила, что герцогиня была очень дружелюбной и приятной.
"Она была просто супер дружелюбной. Честно говоря, это было так мило с их стороны. Мы бы не увидели их, если бы они не подошли к нам. Она заметила, что мы изо всех сил пытались сфотографироваться", - говорит она.
Меган сделала три фотографии пары, прежде чем уйти со своей компанией, в которую входил любимый бигль герцогини Гай и новый щенок королевской пары.
"Она передала мне телефон и сказала: "С Новым годом!". Она казалась счастливой и простой, просто наслаждалась своей новогодней прогулкой с мужем и подругой. Она и Гарри казались действительно счастливыми - как счастливые молодожены. Я бы хотела, чтобы малыш Арчи был там! Надеюсь, что они наслаждаются своим пребыванием на острове Ванкувер", - сказала женщина.
- Шикарный ресторан отказался принять принца Гарри и Меган Маркл. В заведении были рады королевским гостям, но выполнить строгие требования службы безопасности не смогли.
- Принц Уильям спланировал роскошный отпуск ко дню рождения Кейт Миддлтон. СМИ сообщают, что королевская семья уединится на частном острове в Карибском бассейне.
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