RU  UA

Лайм

Покорила простотой: Меган Маркл помогла незнакомой паре сделать фото в лесу

В отпуске на острове Ванкувер принц Гарри и Меган не забывают о любезности и дружелюбии

пятница, 3 января 2020, 13:30
читати статтю українською

Отправившись в поход на канадском острове Ванкувер, Асмина Канторович и ее парень Илья Павлович решили сделать памятное фото. Их попытки справиться с селфи-палкой провалились, но неожиданное вмешательство дружелюбной молодой женщины решило проблему. Помощницей оказалась Меган Маркл, которая проводит в Канаде зимний отпуск вместе с принцем Гарри, малышом Арчи и мамой Дорией Раглан, пишет People.

"Мы устроили небольшой пикник, а когда закончили, попытались запечатлеть себя на красивом фоне. Тогда к нам подошла женщина и спросила, хотим ли мы, чтобы она нас сфотографировала", - рассказала 29-летняя Асимина Канторович.

Канторович поначалу не поняла, кем была эта женщина, пока не заметила среди трех ее компаньонов знакомое лицо - хорошую подругу Меган и актрису сериала "Форс-мажоры" Эбигейл Спенсер. Затем она поняла, что их фотографирует никто иной, как герцогиня Сассекская.

"Я фанатка "Форс-мажоров", и сначала заметила Эбигейл. А потом подняла глаза и поняла, что это Меган фотографирует. Я оглянулся на группу и увидела, что принц Гарри тоже там! - говорит Канторович. - Я не могла в это поверить. Меган улыбалась мне и ждала, чтобы сделать фото. В тот момент это было просто шоком и неверием. Единственное, что я смогла ей сказать, - есть предел тому, что могут сделать селфи-палки. Она засмеялась и сказала что-то вроде: "Тогда нам нужно сделать хорошую фотографию".

Женщина отметила, что герцогиня была очень дружелюбной и приятной.

"Она была просто супер дружелюбной. Честно говоря, это было так мило с их стороны. Мы бы не увидели их, если бы они не подошли к нам. Она заметила, что мы изо всех сил пытались сфотографироваться", - говорит она.

Меган сделала три фотографии пары, прежде чем уйти со своей компанией, в которую входил любимый бигль герцогини Гай и новый щенок королевской пары.

"Она передала мне телефон и сказала: "С Новым годом!". Она казалась счастливой и простой, просто наслаждалась своей новогодней прогулкой с мужем и подругой. Она и Гарри казались действительно счастливыми - как счастливые молодожены. Я бы хотела, чтобы малыш Арчи был там! Надеюсь, что они наслаждаются своим пребыванием на острове Ванкувер", - сказала женщина.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Леонардо ДиКаприо увез молодую возлюбленную на экзотический остров: пикантные фото пары

Личная жизнь Леонардо ДиКаприо - актера засняли на пляже за объятиями с 22-летней девушкой Камилой Морроне

Дмитрий Комаров с женой оригинально встретили Новый год с оливье на пляже Сингапура: фото

Дмитрий Комаров в Инстаграм показал фото с женой Александрой Кучеренко на пляже в Сингапуре. Дмитрий Комаров с женой приготовили оливье на пляже - фото, видео

Беременная Милла Йовович порадовала соцсети семейным фото: ее старшая дочь - копия мамы

За 6 недель до родов беременная Мила Йовович в Инстаграм опубликовала фото с мужем и дочерьми

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: