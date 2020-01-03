Покорила простотой: Меган Маркл помогла незнакомой паре сделать фото в лесу

Отправившись в поход на канадском острове Ванкувер, Асмина Канторович и ее парень Илья Павлович решили сделать памятное фото. Их попытки справиться с селфи-палкой провалились, но неожиданное вмешательство дружелюбной молодой женщины решило проблему. Помощницей оказалась Меган Маркл, которая проводит в Канаде зимний отпуск вместе с принцем Гарри, малышом Арчи и мамой Дорией Раглан, пишет People.

"Мы устроили небольшой пикник, а когда закончили, попытались запечатлеть себя на красивом фоне. Тогда к нам подошла женщина и спросила, хотим ли мы, чтобы она нас сфотографировала", - рассказала 29-летняя Асимина Канторович.

Канторович поначалу не поняла, кем была эта женщина, пока не заметила среди трех ее компаньонов знакомое лицо - хорошую подругу Меган и актрису сериала "Форс-мажоры" Эбигейл Спенсер. Затем она поняла, что их фотографирует никто иной, как герцогиня Сассекская.

"Я фанатка "Форс-мажоров", и сначала заметила Эбигейл. А потом подняла глаза и поняла, что это Меган фотографирует. Я оглянулся на группу и увидела, что принц Гарри тоже там! - говорит Канторович. - Я не могла в это поверить. Меган улыбалась мне и ждала, чтобы сделать фото. В тот момент это было просто шоком и неверием. Единственное, что я смогла ей сказать, - есть предел тому, что могут сделать селфи-палки. Она засмеялась и сказала что-то вроде: "Тогда нам нужно сделать хорошую фотографию".

Женщина отметила, что герцогиня была очень дружелюбной и приятной.

"Она была просто супер дружелюбной. Честно говоря, это было так мило с их стороны. Мы бы не увидели их, если бы они не подошли к нам. Она заметила, что мы изо всех сил пытались сфотографироваться", - говорит она.

Меган сделала три фотографии пары, прежде чем уйти со своей компанией, в которую входил любимый бигль герцогини Гай и новый щенок королевской пары.

"Она передала мне телефон и сказала: "С Новым годом!". Она казалась счастливой и простой, просто наслаждалась своей новогодней прогулкой с мужем и подругой. Она и Гарри казались действительно счастливыми - как счастливые молодожены. Я бы хотела, чтобы малыш Арчи был там! Надеюсь, что они наслаждаются своим пребыванием на острове Ванкувер", - сказала женщина.

Шикарный ресторан отказался принять принца Гарри и Меган Маркл. В заведении были рады королевским гостям, но выполнить строгие требования службы безопасности не смогли.

Принц Уильям спланировал роскошный отпуск ко дню рождения Кейт Миддлтон. СМИ сообщают, что королевская семья уединится на частном острове в Карибском бассейне.

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