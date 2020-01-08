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Что общего между принцессой Дианой и украинским борщом: в Британии опубликовали забавный факт

В Британии нашли архивные письма, которым вот-вот исполнится 40 лет

среда, 8 января 2020, 15:50
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Невестка королевы Елизаветы II принцесса Диана обожала украинский борщ, который при жизни не только с удовольствием ела, но и охотно готовила. Для этого у будущей матери принцев Уильяма и Гарри даже был свой рецепт. Не совсем традиционный, но все же.

Об этом стало известно из опубликованных в Британской прессе писем 39-летней давности, в которых упоминаются кулинарные предпочтения знаменитостей, пишет Daily Mail. В их числе упоминается и принцесса Диана, которая на тот момент еще носила титул леди и была невестой принца Чарльза.

Согласно источнику, в 1981 году дом для престарелых в Йоханнесбурге обратился к публичным людям с просьбой прислать им любимые рецепты для новой кулинарной книги, которая должна была выйти в рамках благотворительной акции. В числе знаменитостей оказалась и Диана Спенсер, к которой уже было приковано внимание всей страны. Так будущая принцесса рассказала о любимом блюде родом из Украины.

Рецепт, присланный представителями Дианы Спенсер, несколько отличается от традиционного. Для его приготовления она использовала свеклу, лук, куриный бульон, молоко, натуральный йогурт, сметану, соль и перец.

Насколько известно, в Украине принцесса Диана не бывала, поэтому вопрос о том, где она впервые отведала борщ, остается без ответа. Предположительно, блюдо украинской кухни она попробовала уже в интерпретации британских поваров, что отвечает и на тот вопрос, почему рецепт несколько отличается от традиционного.

Что же касается архивных писем, их во время беседы с сотрудницей дома престарелых обнаружила 60-летняя Паулина Барнс. Естественно, они стали большой и любопытной находкой для прессы и поклонников королевской семьи.

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