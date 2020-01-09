Боль не описать словами: в семье украинской певицы случилось горе

Украинская певица, экс-солистка группы "Алиби" Анна Завальская сообщила о семейной утрате - из жизни ушла ее любимая бабушка Галя.

О горе в семье исполнительница рассказала на личной странице в Instagram. Анна опубликовала несколько снимков с родным человеком и оставила трогательное послание. По словам певицы, трагедия произошла 8 января, в день крушения украинского самолета в Иране.

"Сегодня воистину полный скорби день... когда весь мир переживает жуткую авиакатастрофу, мы переживаем личную невосполнимую утрату... Последняя из наших бабушек и дедушек ушла", - сообщила Анна.

"Боль не описать словами, ее лишь можно немного усмирить теплыми молитвами за самую светлую, любимую и любящую нашу бабушку Галю, которой вдруг не стало и по которой я скучать буду Вечность", - поделилась болью потери певица.

Напомним, "Алиби" - украинский дуэт, который в 2000-е атаковал все хит-парады. Участницы коллектива - родные сестры Анна и Ангелина Завальские. В 2014 году девушки поставили дуэт на паузу, и каждая из сестер начала заниматься сольным проектом. В марте 2019-го Завальские сообщили о воссоединении, однако теперь группа называется The Alibi Sisters.

Ранее о семейной утрате рассказала Наталка Карпа. Певица, которая не так давно впервые стала мамой, потеряла любимую бабушку.

В Тегеране (Иран) потерпел крушение украинский самолет, на борту которого находились 167 человек. Знаменитости скорбят вместе с родными и близкими погибших.

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