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Внукам Элвиса Пресли запретили праздновать 85-й день рождения покойного певца

Из-за вражды Лизы Мари Пресли с бывшим мужем дети не смогли поехать на праздник

четверг, 9 января 2020, 17:36
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Детям Лизы Мари Пресли, единственной дочери "короля рок-н-ролла", запретили поехать в Мемфис на празднование 85-летнего юбилея знаменитого деда. Издание The Blast сообщает, что такое решение принял Майкл Локвуд, бывший муж 51-летней певицы.

Лиза Мари Пресли вышла замуж за Локвуда в 2006 году, но 10 лет спустя пара подала на развод. С тех пор бывшие супруги борются за опеку на 11-летними дочерьми Харпер и Финли. Суд по поводу опеки должен состояться в июле 2020 года, но пока девочки не могут выезжать за пределы Калифорнии без согласия обоих родителей.

Майкл Локвуд выступил против того, чтобы дети ехали на празднование дня рождения Элвиса Пресли 8 января. Адвокаты Лизы Мари попытались оспорить его решение, но судья в конечном итоге отклонил просьбу, заявив, что причина для выезда девочек не является чрезвычайной.

Празднование дня рождения Элвиса проводится в течение четырех дней в знаменитом особняке легендарного музыканта. Оно включает частные туры по дому с бывшей женой Элвиса Присциллой Пресли и концерт с участием симфонического оркестра.

Лиза Мари Пресли была замужем 4 раза. Первым ее мужем стал Дэнни Кио, в браке с которым у нее родилась дочь Райли и сын Бенджамин. В 1994 году дочь Элвиса вышла замуж за Майкла Джексона, и их союз продержался 1,5 года. Третьим мужем Лизы Мари стал Николас Кейдж, но актер подал на развод через 3,5 месяца после свадьбы.

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