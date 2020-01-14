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Сергей Притула показал жену-именинницу и подобрал нежные слова благодарности

Ведущий вспомнил главные качества жены и пообещал оставаться рядом

вторник, 14 января 2020, 11:30
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Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула трогательно поздравил супругу Екатерину с днем рождения, опубликовав ее фото в соцсети со словами благодарности.

Под снимком на личной странице в Instagram Притула вспомнил главные качества жены и пообещал быть рядом: "Спасибо, что ты всегда рядом! За поддержку и любовь. За ухоженных детей и семейный уют! За то, что когда трудно, ты это "гасишь", а когда хорошо - ты "катализатор".

Фото: instagram.com/siriy_ua

В своем сообщении ведущий также пожелал жене вдохновения и пообещал быть рядом. К поздравлениям Екатерины в комментариях также присоединились и его фолловеры.

Напомним, Екатерина Сопельник - вторая жена Сергея Притулы. Пара познакомилась во время работы на одном из телеканалов, а летом 2015 года узаконила свои отношения. Спустя два года, в июле 2017-го, у супугов родилась дочь Соломия.

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