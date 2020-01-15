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Дочь Анастасии Заворотнюк отметила день рождения - как выглядит повзрослевшая копия актрисы

Увы, этот день в жизни девушки прошел без торжества и ярких постов в соцсетях

среда, 15 января 2020, 12:24
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Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отметила на этой неделе свой 24 день рождения. Ввиду болезненного состояния знаменитой матери, которая лечится от неизвестного недуга и никак не комментирует слухи о раке головного мозга, этот день в жизни девушки прошел без торжества и ярких постов в соцсетях.

Наряду с этим некоторые местные издания поспешили заявить, что свой день рождения дочь Заворотнюк провела в палате у матери. Что правда, подтверждений этой информации также нет - за всем традиционно остаются безымянные "источники". Но речь сейчас о другом. Поклонники сериала "Моя прекрасная няня" и его главной героини нередко называют Анну копией мамы-знаменитости. Вот как выглядит девушка в свои 24.

Фото: instagram.com

Анна появилась в жизни Анастасии Заворотнюк в 1996 году. Тогда актриса была уже второй раз замужем - за бизнесменом Дмитрием Стрюковым, владельцем одного из автосалонов Москвы. Помимо Анны в 2000 году у пары также родился сын Майкл.

Впервые о девушке стали говорить на ТВ и в прессе, когда Заворотнюк пришла с семьей на премьеру фильма "Мамы". Еще юной Анне тогда было 16, но поразительного сходства с матерью уже было не скрыть.

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Чем старше становилась Анна, тем выразительнее проявлялись их общие внешние черты. Порой доходило до смешного - девушку и маму могли перепутать и принять фотографии Анны за снимки молодой Анастасии.

Некоторые издания также утверждают, что в день рождения Анны к ней в палате матери присоединились родные, а также представители больной актрисы. Примечательно, что ранее в сети появилась информация о выписке Анастасии Заворотнюк из медучреждения, однако уже сегодня СМИ утверждают, что звезду популярного сериала 2000-х просто перевели в другую клинику, где она сейчас проходит курс реабилитации.

  • Напомним, с сентября прошлого года актриса Анастасия Заворотнюк находится под присмотром врачей в одной из клиник Москвы. Подтверждением этой информации стало пребывание в этом же медучреждении ее родственников. Несмотря на отсутствие официальной информации, СМИ приписывают знаменитости рак головного мозга.
  • За время лечения актрисы местная пресса по меньшей мере несколько раз меняла свои "диагнозы" и предсказания относительно судьбы Заворотнюк. В свою очередь, ее родственники и коллеги уже неоднократно просили общественность не спекулировать на здоровье их члена семьи.

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